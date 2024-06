A Pápai Médiacentrum stúdiójában Grőber Attila (Élhető, Gyarapodó Városért, DK, Jobbik, LMP–Zöldek, MSZP, Momentum, Párbeszéd), Molnár István (független), Áldozó Tamás (Fidesz–KDNP) és Marton Sándor (Mi Hazánk) hat témakörben fejtette ki álláspontját. A beszélgetés moderátora Pénzes Anikó, a győri Oxygen Media Csoport ügyvezetője, tulajdonosa volt, a jelölteknek a kérdéseket Huszár Hajnal, a Médiacentrum szerkesztő-riportere és Szalóky Zsolt, az InfoPápa szerkesztője tette fel. A négy jelölt először másfél-másfél percben bemutatkozott a nézőknek, majd a szerkesztők által összeállított témákban kilenc percben fejthették ki véleményüket. Ezek között szerepelt a belvárosi közbiztonság, a városüzemeltetés, az Esterházy 2035 program, a fejlesztéspolitika, a demográfia kérdése és a város költségvetése.

Grőber Attila, Molnár István, Áldozó Tamás és Marton Sándor hat témakörben mondta el gondolatait

Fotó: Pápai Médiacentrum

– A következő időszak hasonló lesz a mögöttünk hagyott évekhez. A nemzetközi gazdasági környezet – így a pápai is – sok kihívást fog tartogatni. Ezekben a nehéz időkben felértékelődik a tapasztalat, a jó kormányzati kapcsolatrendszer. Mi ezt ajánljuk a pápaiaknak, azzal kiegészítve, hogy az elmúlt kormányzati ciklusokban az a politikai közösség, amelyet képviselek, egységesen, kiszámíthatóan, őszinte szembenézéssel, együttműködve, feszültségek nélkül volt képes arra, hogy ezt a várost vezesse. Én továbbra is mindenkivel együtt kívánok működni, aki pápai ügyekben olyan döntéseket tud hozni, ami a pápaiak érdekeit szolgálja. Minden pápait közös munkára hívok, szép eredményeket fogunk elérni, messzire fogunk jutni, szebb lesz ez a város, bár álláspontom szerint már most is irigylésre méltó – mondta a vita végén Áldozó Tamás polgármester.