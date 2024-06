Így életében először szavazott vidéken mint tördemici lakos.

Csikós Attila szerint egy kistelepülésen sokkal jobban érzékelhető a választás súlya

Fotó: Szijártó János/Napló

– Itt szavazni egészen más érzés, mint Budapesten, ahol a jelölteket megismerni nincs módja az embernek, a polgármestert sem, nemhogy a listáról bejutó képviselő-testületi tagokat. Itt mindenkivel szinte mindennap összefutok az utcán, a boltban, ahogy az itt élők közül is több embert ismerek, mint Óbudán vagy Újpesten. Ebből adódóan a választás súlyát is jobban érezni, a választás "alanya" és "állítmánya" is egészen konkrétan jelenik meg. Nem lehet, vagy nem volna szabad pártokra leadott voksokkal megúszni. Pátosz nélkül mondom, kicsit úgy érzem magam, mint amikor először mentem szavazni életemben. Közvetlenül érzem, hogy súlya van annak, hova és kire húzom be az ikszet – válaszolta kérdésünkre Csikós Attila.