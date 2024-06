A városházán tartott ünnepségen 22 diák és 18 felkészítő munkáját ismerték el. A jutalmakat Áldozó Tamás polgármester adta át. Hagyomány már Pápa életében, hogy a tanév végeztével jutalmakat, elismeréseket vehetnek át azok a jó tanulók, akik tanulmányi sikereikkel vagy sportteljesítményükkel, esetleg iskolai és sporteredményeikkel együtt kitűnnek a többiek közül, és öregbítik városuk, iskolájuk és egyesületük hírnevét.

Huszonkét jó tanuló és sportoló vette át megérdemelt elismerését

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő jelenlétében Áldozó Tamás polgármester úgy fogalmazott, a tanév vége az esztendő egyik legszebb időszaka, egyrészt azért, mert megkezdődik a nyári szünet, másrészt azért, mert a tanévben nyújtott teljesítményekért az arra legérdemesebbek átvehetik elismeréseiket.

– Nagy örömmel adjuk át a kitüntetéseket, hiszen mindig jó érzés azt tudni, hogy vannak a város diákjai között olyanok, akik példaképül állíthatók a többiek elé – mondta a városvezető, aki egy idézetet is választott az ünnepségre, mely így hangzik:

Tanulni mindig, ameddig csak élek.

Jókívánságokat is kaptak a jó tanulók, jó sportolók

– Akik ma itt példaképek, nemcsak egyszeri teljesítményt nyújtottak, hanem tartósan kiemelkedő produktumra képesek – folytatta Áldozó Tamás. – De ez ne csak időben visszafelé nézve legyen igaz, hanem az előttünk álló évekre, évtizedekre is. Vigyék magukkal ezt az üzenetet, és a jó sportolókra is gondolva az idézetet azzal egészíteném ki, hogy a testmozgás szeretetét is vigyék magukkal, ameddig csak élnek, mert a jó fizikai állapotban, jó egészségben megélt évek különösen alkalmasak a tanulásra is. Kívánom, hogy az az elismerés, amit most átvesznek, legyen ebbe az irányba mutató biztatás valamennyiük számára, kívánom, hogy erősödjön önökben az az elhatározás, hogy tartósan jó teljesítményt kívánnak nyújtani, és érjék el azokat az eredményeket, amiket szeretnének, ezáltal büszkévé téve a pápaiakat – zárta beszédét Áldozó Tamás.

A köszöntőt követően a meghívottak átvették díjaikat, az ünnepségen a Tarczy Lajos Általános Iskola 6. osztályosai és Horváth Noémi, az Erkel-Ferenc Ének-zenei Általános Iskola tanulója működött közre.