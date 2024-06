Erzsike néni Tótvázsony díszpolgára, a közösség megbecsült tagja. Korábban a helyi iskolában tanított, és amellett a kulturális élet szervezésével is foglalkozott, amit a nyugdíjas éveiben is folytatott.

Kilencvenedik életévét töltötte be a tótvázsonyi Zsár Ferencné június 25-én Fotó: önkormányzat

Az életében fontos szerepet tölt be a néptánc és a népzene, korábban a gyerekeket, majd később a nyugdíjasklub tagjait is tanította, és jelenleg is az Őszidő Népdalkör aktív tagja, amelynek alapítója és korábban szakmai vezetője is volt. Sipos Ferenc jó egészséget és még további aktív éveket kívánt maga és a település nevében Erzsike néninek.