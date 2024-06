Átadták a Pro Schola és a Vegyiérték-díjakat 1 órája

Évet zártak az Ipariban, tizenhat év után búcsúzik az igazgató

Hétfőn reggel ballagott el az a négy tanuló a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumból, akik „rendes" érettségit tettek. Elbúcsúztatták őket is, de díjátadások is voltak az iskola évzáróján, ahol az igazgatói poszttól búcsúzó Irányi László is elismerést kapott, amire – mint mondta – egyáltalán nem számított.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Irányi László igazgató a Naplónak és a Veolnak elmondta, azokat a Pro Schola-díjakat adták át a hétfői évzárón, amiket ballagáskor szoktak. Kiderült, Merencsics Tiborné kapta a tanári fokozatot, míg Nagy Bianka a tanulóit. Mellettük a 16 év után leköszönő Irányi László is átvehette a megtisztelő elismerést. Mint megtudtuk, az intézményvezető megbízatása egy hét múlva, a hónap végén lejár, amit nem szeretett volna meghosszabbítani, azonban a történelem szakos középiskolai tanár megerősítette, hogy marad az Ipari kötelékében. – Maradok tanítani, jövőre tanárként folytatom pályafutásom. Engem nagyon motivál az, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek – fogalmazta meg hitvallását a leköszönő igazgató. Elmondta azt is, hogy elég húzós volt a mögöttük hagyott tanév, egyrészt a jubileumi ünnepségsorozat miatt, amibe nagyon sok energiát fektettek munkatársaival, s amit személyes ügyként kezeltek. Másrészt nagy problémát okozott a humán erőforrás logisztikája. Ez utóbbira sem lehet panasz, ha az eredményeket nézzük, hiszen 3,99 lett az iskolai átlag. – 483 olyan gyerek van, aki 4,0-nél jobb átlaggal bír – tette hozzá az igazgató. A Vegyiérték-díjról is örömmel beszélt. Ez az a díj, amit az egykori diákok alapítottak, ajánlottak fel, és ilyenkor adják át. Az első helyezett Németh Krisztina, illetve a különdíjat kapott Nagy Bianka egyaránt 150-150 ezer forintot vehetett át. A kitűnő tanulók is jutalmat kaptak, de összesen 317 tanuló kapott valamiféle elismerést. Irányi László elárulta, az alapítvány másfél millió forintot költött idén jutalmazásra.

Évet zártak az Ipariban Fotók: Fülöp Ildikó

