Fontos, hogy a nemzetiségi választás szavazólapjait a zöld borítékba kell helyezni, és azt le is kell zárni, enélkül a szavazólap érvénytelen lesz.

A megyei jogú városokban – így például Veszprémben – a választópolgárok polgármesterre és a települési egyéni választókerületi képviselőre szavazhatnak az európai parlamenti párlisták mellett. Amennyiben a választáson valaki nemzetiségi választópolgárként vesz részt, a fenti három szavazólapon túl további három – települési, területi, országos nemzetiségi – szavazólapot is kaphat.

A tízezer fő alatti és feletti településeken a választópolgárok legalább négy, maximum hét szavazólapot kaphatnak. A szavazáson ugyanis a választópolgárok leadhatják voksukat a polgármesterre, a települési kislistás egyéni választókerületi képviselőre, a vármegyei listára, valamint szavazhatnak az Európai Parlament pártlistáira is. A nemzetiségi választópolgárok az említett négy szavazólap mellett ezeken a településeken is plusz három szavazólapot kaphatnak – így összesen akár hét lapon is ikszelhetnek.

Azok a választópolgárok, akik Magyarország külképviseletein vagy levélben szavaznak, illetve nem tartózkodási helyükre kérték átjelentkezésüket, kizárólag az európai parlamenti választáson tudnak voksolni, így csupán egy szavazólapot kapnak.