A Másoknak is maradjon! - Fenntarthatóság a családban, elméletben és gyakorlatban című előadás egyfajta közösségi szemléletre hívta fel a figyelmet, kiemelve a nők szerepét. - Előadásom a fenntarthatóság kérdéskörét érintette, és azt, hogy ez nem csupán a környezet- és természet védelméről szól, hiszen a közösségi szemlélet, tanulás, egészség, jólét, ipar, innováció is ebbe a körbe sorolható. Ami a családi vonatkozást illeti, jó azzal tisztában lenni, hogy e kérdéskörökben miért felel az anya, s miért az apa, vagy a gyerekek. Megjegyzem, a környezeti nevelés során a gyerekek hazaviszik azt az ismeretanyagot, amivel esetleg a szülők a hatalmas ütemű technológiai változás következtében nem rendelkeznek. Más a férfi, más a nő, így a nevelési szerepek is változatosak, attól függetlenül, hogy napjainkban sok mindent átvesz egymástól a két nem - tette hozzá Molnár Katalin.

A Nők a Balatonért Egyesület badacsonyi rendezvényén természetesen a nők családban betöltött környezeti nevelési szerepére hívta fel a figyelmet a Soproni Egyetem docense. Úgy vélte, hogy a családi élet szervezése kapcsán nagyon sokat tehet egy anya a fenntarthatóságért, még ha ez első hallásra talán furcsának is tűnik.

Molnár Katalin szerint a családi élet szervezése kapcsán egy anya nagyon sokat tehet a fenntarthatóságért

Fotó: Szijártó János / Napló

- Ha a legalapvetőbbet nézem, a családnak enni kell. Fontos, hogy olyan étel kerüljön az asztalra, ami az adott területen, adott időszakban könnyen elérhető. Ma szinte teljesen kikopott a köztudatból a "primőr áru" kifejezés, mivel mindent lehet kapni, mindenhol. Napjainkban jelentős már az is, ha egy családanya azt mondja a gyermekének, hogy azt együk, ami helyben a legkönnyebben elérhető. A mosásnál szintén fontos a minimalizálás, vízre, környezetbarát mosószerre, eszközre vonatkoztatva. Törekedjünk a csomagolás mentességre és olyan helyeken vásároljunk, ahol nem vastag műanyagban lévő, akár több ezer kilométert utaztatott termékekkel találkozunk. Az étrendünket is a helyben elérhető lehetőségekhez igazítsuk! Sikeres a környezeti nevelés, ha ismereteit mindenki a saját életterében környezettudatos magatartási szokásokban, viselkedésmódokban hasznosítja. Itt a Balaton, ami értelemszerűen adja magát, máshol meg más a fontos. Én például rábaközi születésű vagyok, ott a Rába és a

Hanság élővilága áll a figyelem középpontjában, de jelenlegi lakóhelyemen Sopronban az erdő, s annak kincsei, a vad és a gomba is fókuszba kerül. Nagyon lényeges, hogy a helyi sajátosságokat ismerjék meg a gyerekek, ne valamiféle zárt világban nőjenek fel. Mivel az anya a család szabadidős tevékenységének szervezésében is jelentős szerepet tölt be, így a gyerekek egy-egy kirándulás, túra alkalmával is sokat tanulhatnak. Olyan ismeretekhez juthatnak, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek egész későbbi, felnőtt életükre pozitív hatást gyakorol. Már gyermekként megtanulhatják azt, hogy melyik fának milyen levelei vannak, vagy éppen a kert biodiverzitását ismerhetik meg. Az anya teendője az is, hogy gyermeke irányultságát segítse, olyan szabadidős tevékenységekkel, amelyek szakkör jellegűek, legyen az békamentés, vagy a lakókörnyezet tisztítása - mondta Molnár Katalin.

A docens külön kiemelte, hogy a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés tulajdonképpen már a két leendő szülő megismerkedésekor elkezdődik. Az átgondolt tervezés a fenntarthatóság egyik legfontosabb alappillére.