A beruházás 2,6 millió forintba került, melyből egymillió forintot a képviselői keretből biztosított Bázsa Botond. Elmondta, azért fontos ez, mert a gyerekeknek nagy szükségük van a mozgásra, jót tesz az egészségüknek, a pálya pedig olyan minőségű anyagokból készült, mely az eleséstől és a sérülésektől is védi őket.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A belváros önkormányzati képviselőjének szívügye a gyermekintézmények támogatása, így a Hársfa tagóvodáé is. – A pálya a múlt héten készült el a VKSZ Zrt.-vel mint intézményi üzemeltetővel együttműködve, lényegében egy szilárd alapra helyezett műfüves burkolat – mondta el Sándor Edit, a Bóbita Körzeti Óvoda igazgatója, aki hangsúlyozta, a tagóvoda fekvése olyan, hogy az első udvar portalanítását eddig nem tudták megoldani. Ez a probléma megszűnik az új, több célra használható focipályával. – A buszpályaudvar tőszomszédságában vagyunk, a hely korlátozott. Viszont a gyerekeknek szükséges a létesítmény, mert az intézményben a Bozsik program évek óta sikerrel zajlik, a tehetséges gyerekek imádnak focizni, így már a tornaszobán kívül az udvaron is lehetőségük lesz edzeni. Ám nemcsak nekik, valamennyi gyermeknek hasznos, hiszen az oviban mindennapos testnevelést tartunk – mondta az igazgató, hozzátéve, az új pályán kitartó futást, tanévzáró ünnepélyt is lehet rendezni. – A műfüves pálya könnyen tisztán tartható, átereszti a nedvességet, az alatta lévő kavics elvezeti a vizet, s a műfű nem forrósodik fel úgy, mint a beton.