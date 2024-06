A fogyatékkal élők civil napi beszélgetésén részt vett mások mellett Holczer András alpolgármester, Molnár Judit képviselő, a civil szervezetek közül például Horváth Ágnes, a helyi Lions Club elnöke, Győri Anita, valamint több más civil szervezet képviselője. A városvezetők azt mondták egyebek mellett, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli a mostanihoz hasonló rendezvényeket, segíti, támogatja a fogyatékkal élőket, és mindezt így tervezik a jövőben is. Az elfogadás érdekében szóltak arról is, hogy már óvodás- és kisiskolás korban is érdemes beszélni azokról az emberekről, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és mindemellett teljes értékű tagjai a társadalomnak.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Janyik János, aki maga is mozgáskorlátozott, aláhúzta, az alapítvány évente meghívja nyaralni a sérült embereket, kísérőiket Balatonfüredre, így a mozgáskorlátozottakat, a hallás-, látás- és mentális sérülteket. A civil napokon kiemelt programjuk a motivációs beszélgetés, ahol az egészséges és fogyatékkal élő embereknek elmondják, hogyan lehet pozitívvá tenni az életet, örülni kell a legapróbb dolognak is, és csak pozitívan érdemes gondolkodni.

Fotó: Kovács Erika/Napló

A civil napon Oravecz Dániellel részt lehetett venni motivációs beszélgetésen, és lehetett látni kerekesszékes kosárlabda-bemutatót. Csütörtökön zenés kikapcsolódást szerveztek a szeretet és az elfogadás jegyében.