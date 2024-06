– Gyorsuló világunkban az kerül előnybe, aki képes gyorsan reagálni a változásokra, és ezekhez az új helyzetekhez történő gyors alkalmazkodás csak úgy lehet sikeres, ha az tudatosan történik. Ehhez viszont biztos, szilárd alapokon nyugvó háttérismeret, tudás szükséges – vélekedett Bóka István. Balatonfüred polgármestere hozzátette, manapság nehezebb megértetni a fiatalokkal azt, hogy mennyire fontos a tanulás, az olvasás, a világ mélyebb megértése.

– Mindezek miatt is egyre nehezebb a pedagógusok munkája, egyre nagyobb erőfeszítésekkel lehet fenntartani azt, hogy az iskola érték- és kultúrateremtő, nevelő intézmény legyen. Sajnos az óvoda és az iskola ma már sokszor nemcsak kiegészíti a családi nevelést, hanem olykor pótolja is azt. A pedagógusok, a köznevelési intézményben dolgozók oktatnak, nevelnek, példát és irányt mutatnak, a sikerig vezető úton sok új helyzettel, nehézséggel kell megbirkózniuk. Tanítanak, értéket adnak, emberré nevelnek, mindez a legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozik. Elhivatottságuk komoly szakmai tudásra épül, nem csak tudást adnak, hanem példamutatásukkal azt is megtanítják, mit jelent a kötelesség, az alázattal végzett munka, a kitartás. A nevelésben, oktatásban a pedagógus személye mellett meghatározó a megfelelő infrastruktúra is – fogalmazott Bóka István.

A polgármester a városban történt fejlesztések, beruházások közül kiemelte a Lóczy-gimnáziumot, az arácsi részen lévő református óvodát, a Mesevilág tagóvodát, a Mogyoró utcai és az Óvárosban lévő óvodákat, küszöbön áll a Tündérkert és a Kiserdei óvodák felújítása, valamint egy új intézmény építése. Szülői összefogással pingpongasztalok kerültek az Eötvös-iskola udvarára és hamarosan megújul a Radnóti-iskola sportpályája. Mindezek mellett a városban a pedagógusoknak a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával 16 szolgálati lakást is építenek, reményeik szerint még idén megkezdődhet a kivitelezés.

A köszöntő gondolatok után átadták a Balatonfüred Közoktatásáért kitüntetést, amit Boórné Erős Krisztina óvodapedagógus, Farkas Judit tanár és Szmik Györgyné tanító vett át. Pedagógus Szolgálati emlékéremben részesült Mayerné Héder Christa tanító. Ezek után jubileumi elismeréseket is átadtak a város vezetői, majd megvendégelték a megjelenteket.