Tipikus példája az eset annak, hogy a jóhiszemű embereket ostobábbnál ostobább, bugyutábbnál bugyutább trükkökkel keresik meg a dözsöltebbek. Ez a főtitkárasszony – nevezzük inkább csalónak, átverőnek, online bűnözőnek, de még az sem biztos, hogy asszony, egyáltalán hölgy áll a háttérben – egyik olvasónkat szerette volna megkörnyékezni.

A főtitkárasszony jelentkezett. Ostoba trükk, nem adja, viszi a pénzt

Fotó: olvasó/Matics Tamás

Egy jól hangzó titulus – főtitkár – már komoly. Látszólag a fotó is az. Egy kölcsönre meg sokaknak szüksége van. Összeáll minden? Ugyan, kérem! Olvasónk éber volt, a „főtitkárasszonyt” jelentette, a jelölést tiltotta, mert nyilvánvaló, átvágás az egész, csak most új formában. A trükközők, adathalászok, ki tudja, kik, soha nem adják fel. Ha nem jön be az egyik módszer, tessék, próbálkoznak másként.

Mindaddig így lesz, míg kuncsaftra, áldozatra lelnek – merthogy kölcsönt adni nem fognak, ha sikerül, inkább pénzt visznek, abban holtbiztosak lehetünk. Ez a mondanivaló másik oldala: soha ne higgy nekik!