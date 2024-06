A névadó aranysarkantyús vitéz, Gyulaffy 1566-ban Thuri Györggyel vette vissza Veszprém, Tata, Gesztes és Vitán várát a töröktől. Az emlékére rendezett program ízelítőt adott az iskola közösségének színes világáról, összetartozásukról. Jó alkalmat adott kifejezni, mit jelent e közösség tagja lenni.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az ünnepen jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki köszöntőjében arról szólt, a veszprémiek különösen büszkék iskolavárosi polgárságukra. – A Gyulaffy-iskola nagyban erősíti ezt az identitást. Annyival több más iskoláknál, hogy Gyulafirátót egy kistelepülés a városban, hordozva a helyi közösség pozitívumait. A képviselő megköszönte a pedagógusoknak a jubileumi gála összeállítását, megszervezését.

Majd Porga Gyula polgármester szólt arról, Gyulafirátóton a XVIII. századtól létezik oktatás. – Erre büszkék lehetünk, mert egy település, településrész megmaradásának kulcsa az oktatás jelenléte. Több évszázad utolsó harminc évét ünnepeljük, amióta a névadással zsinórmértéket adtak az intézmény életének – mondta, majd megköszönte a pedagógusoknak, hogy igazi közösséggé, rátóti, eplényi gyerekek otthonává tették az iskolát.

Friedler Ferenc, a Hadnagy László Ifjúsági Díj egyik alapítója egy gondolatot osztott meg arról, hogyan tölti be szerepét jól egy iskola. – Egy végzett diák sikeressége függ a motiváltságtól, a csapatszellemtől, a nyelvismerettől, a jó szakmai tudástól és a műveltségétől, ezek a feltételek egy általános iskolára is érvényesek. Rátóton mindez megvalósult. Az emberek a nehéz időkben talpon maradtak, a csapatépítésben Hadnagy László kiváló példakép volt, a nyelvtudás ma is része a képzésnek, ahogy a szakmák alapjainak, az általános műveltségnek az átadása.

Hadnagy László Gyulafirátót szülöttjeként elkötelezett volt a helytörténet iránt, tanárként és iskolaigazgatóként továbbadta a jövendő nemzedékeknek a Rátóton élők életének tárgyi és szellemi hagyományait, értékeit.