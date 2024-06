A közlemény szerint Budapest és Keszthely között naponta, míg az északi és nyugati parton a Bagolyvonatok többsége csak péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszakákon közlekedik.

Ezekkel a vonatokkal éjszakánként akár 5-7 ezren is utaznak rövidebb vagy akár hosszabb szakaszon - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a déli parton a Déli pályaudvar és Keszthely között a nyári időszakban minden nap kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok, amelyek a part mentén minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A hétvégi időszakban, azaz csütörtökről péntekre, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Bagolyvonatok sűrűbben, óránként közlekednek a part menti szakaszon, egyes vonatok esetén székesfehérvári átszállással.

Az északi és a nyugati parton hétvégenként (péntekről szombatra, szombatról vasárnapra virradó éjszaka) a part mentén átlagosan kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok Keszthely-Tapolca, Tapolca-Balatonfüred és a Balatonfüred-Székesfehérvár viszonylaton. "Budapest és Balatonfüred között egy pár közvetlen Bagolyvonat is közlekedik" - áll a közleményben.

A Bagolyvonatokkal általános díjszabás szerint lehet utazni, ezért helyjegyre sincs szükség, így az igénybe vételükhöz elég az ország- és vármegyebérlet, ezek napijegy változatai (Vármegye24, Magyarország24) - tudatta a vasúttársaság.