Az EP-választásokon az amerikai kontinensen, Magyarország külképviseletein már szombaton megkezdődött a szavazás. Ahogy idehaza, ott is reggel 6 és este 19 óra között zajlott a szavazás. A kontinensen legtöbben New Yorkban szavazhatnak, ide 350 fő kérte a külképviseleti névjegyzékbe vételét. Az elsőként nyitó négy szavazókörben, Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo), és Uruguayban (Montevideo) már le is zárult a szavazás.

A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akik magyarországi lakhellyel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint május 31-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe, és jelezték, mely városban kívánnak szavazni. A külképviseleteken szombaton és vasárnap mintegy 21 ezer 500 választó adhatja le szavazatát, öt éve 20 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben.

A befejezés után – legkésőbb június 13-ig – a külképviseleteken leadott voksokat a választási irodák tagjai a Nemzeti Választási Irodához szállítják, és a ott fogják megszámolni, miután a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizte az urnák állapotát.