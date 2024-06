A hagyományos gasztroünnep a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa sikeres örökségeként a fenntarthatóság egyik bizonyítéka, hangsúlyozták a fesztivál rendezői budapesti sajtótájékoztatójukon. A stílszerűen a főváros egyik legnépszerűbb olasz éttermében megtartott sajtóeseményen részt vett Manuel Jacoangeli, Olaszország magyarországi nagykövete, aki megköszönte a fesztivál szervezőinek, hogy Olaszországot kérték fel partnerországnak. Egyebek közt rámutatott, hogy az olasz konyha kifejezetten népszerű a magyarok körében. Kiemelte, a fesztivál lehetőséget ad arra, hogy népszerűsítsék az olasz konyha 2025-ös UNESCO világörökséggé nyilvánításra irányuló jelölését.

Mészáros Zoltán, a Balaton Wine & Gourmet ügyvezető igazgatója, Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese, Porga Gyula polgármester, Manuel Jacoangeli, Olaszország magyarországi nagykövete, Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Gianni Annoni, a Balaton Wine & Gourmet házigazdája, Tungli Péter programigazgató

A gazdag programsorozatra az Olasz Külkereskedelmi Intézet szervezésében többek között olasz előadók érkeznek, workshopokat tartanak, megjelennek az ágazat jelentős szervezetei, mint például Federvini és az Assoenologi borászati szövetségek, az Olasz Séf Szövetség, valamint az ONAOO, az Olívaolaj Kóstolók Nemzeti Szövetségének képviselői is. Az előadások az olasz gasztronómia legjavát mutatják majd be: a borokat és a proseccót, az aperitivót és a bárkultúrát, az extraszűz olívaolajat és a kávét, valamint a hagyományos olasz konyhát. Ez utóbbiból két neves Michelin-csillagos séf „élményétkezései” adnak ízelítőt.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a Wine & Gourmet fesztivál továbbviszi a Veszprém–Balaton 2023 EKF szellemi örökségét, a regionális gondolkodást és az értékek mentén kialakult összefogást. – Kiemelt célunk, hogy a várost és a térséget európai szemmel is jól láthatóvá, vonzóbbá tegyük – mondta Porga Gyula. Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója szerint az évad sikerében fontos tényező a fenntarthatóság mellett a tudás átadása is, amely nyomon követhető a további évadok törekvéseiben. Bejelentette, hogy a fesztivál nagyszínpada bemutatkozási lehetőséget nyújt a 2025-ös szlovén kulturális fővárosnak, Nova Goricának, amely az olasz oldalon található Goriziával közösen ünnepli majd EKF-címét és mutatja be a régióra jellemző szlovén-olasz konyha és régiós borok mellett a turisztikai látnivalókat is.