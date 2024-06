Nyakunkon a balatoni szezon. Ezt onnan lehet pontosan tudni, hogy nekilendültek a károgók is. Beindult a szokásos, végtelenül unalmas és felesleges összehasonlítgatás a horvát tengerparttal, aminek nagyjából annyi értelme van, mint döntést hozni a Beatles és a Rolling Stones ügyében, hogy akkor most melyik is a jobb. Mindegyik mellett szól valami, azokat pedig, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb ennél a választásnál, nem illendő tovább szomorítani. De ha már mégis itt tartunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Balaton-fóbiások legfőbb célpontja idén is a már eddig is sokat szenvedett lángos. Már meg is jelent, hogy a magyarok ikonikus étele 3000 forintba kerül. Hogyne, amennyiben mondjuk nyúlhalkaviárral töltve kérjük, annak viszont szintén nincs semmi értelme.