Sietett ki a nő a Balatonból egy strandon a minap, noha épphogy bement a vízbe. A parton aztán félve valamit letett a fűbe, közelebb érve láttam, egy méhecske az. A szerencsétlen állat, amelynek – nem túlzás – az életet köszönhetjük a Földön, valahogy belepottyant a vízbe, és a fűben csak hosszú percek múltán talált magára, aztán elrepült. A kedves jelenetről eszembe jutott a fiatal pár, amely az úton leállítva a forgalmat fogott meg egy feltehetően autóból kitett, magára hagyott, zavarodottan viselkedő, a járművek között rohangáló kutyát, majd sajátjukba tették nagy szeretettel. Eszembe jutott az is, hogy gyerekkoromtól fogva mentem ki a Balatonból a katicákat, amelyeket a hajamba téve, gyakran egyszerre többet is, úsztam ki a partra, és ez így történik ma is. Aprónak tűnő dolgok ezek, mégis hatalmasak, mert az életmentésnél, a jóságnál nincs szebb a világon, legyen szó bármilyen élőlényről! KE