Január és március között nem fogadtak vendégeket a kempingben, ez idő alatt több olyan karbantartási munkát is elvégeztek, melyeket a vendégek jelenlétében nem lehetett volna. Ilyen volt a fugázás, a festés vagy épp a zuhanykabinok és előtereinek burkolása. Új lámpák, tükrök kerültek fel, sőt az épületek szigetelése és színezése is megtörtént.

Húsz éve nyitott a pápai kemping

Fotó: Haraszti Gábor/archív

– Az idei szezonra éttermünk egy nagyobb teraszt kapott, új árnyékolással, bútorokkal. Emellett jelenleg is folyamatban van a két legnagyobb beruházásunk, egy 600 négyzetméteres játszócentrum kialakítása streetball- és röplabdapályával, mászóvárral, valamint a régi játszóterünk helyére egy ötgépes kültéri fitneszparkot terveztünk – sorolta a teendőket Dekovics-Ódor Noémi, a kemping vezetője, aki elmondta, az első nagy roham húsvétkor volt, ekkor 185 lakókocsi volt a kempingben, ami körülbelül 500 vendéget jelentett. – A húsvéti roham után a következő erőteljesebb időszak a pünkösdi volt, ami annak is köszönhető, hogy az időjárás is a szebbik arcát mutatta. Május végén aztán jött egy kisebb visszaesés, ami a németországi árvizekkel és a hazai esős időjárással magyarázható, mostanra viszont ismét egyre többen foglalnak helyet a létesítményben.

Július végén 20. születésnapját ünnepli a Várkert Termál Kemping

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Dekovics-Ódor Noémi a születésnappal kapcsolatban elmondta, július 26-27-én emlékeznek meg az elmúlt két évtizedről, melynek keretében helyi és környékbeli zenés, táncos csoportok lépnek fel. Ehhez magyaros ételek és italok társulnak, a hétvégét egy nagyszabású élő zenés buli zárja le.

– Természetesen a labdarúgó Európa-bajnokságról sem feledkezünk meg, egy 240 x 195 centiméteres kivetítőn sugározzuk a mérkőzéseket, mellé focis ropogtatnivalókat, különféle söröket kínálunk. Az étteremben egyébként nyaranta több kisebb rendezvényt is tartunk, népszerűek a sütögetések, a gitáros, énekes estek vagy a tűzzsonglőrök fellépései – tájékoztatott a kempingvezető.