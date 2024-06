Ottó Péter: – A mögöttem lévő évtizedekben a városért tett erőfeszítéseim és a kampány során végzett munkám során is tisztességesen dolgoztam, úgy érzem. A választópolgárok döntését, szándékát figyelembe veszem, azon leszek, hogy utódomnak zökkenőmentesen átadjam a feladatokat, segítsem beilleszkedését az új feladatkörébe. Már beszéltem vele telefonon és személyesen is, sok sikert kívántam neki. Mint minden itt élőnek, nekem és utódomnak is az a célja, érdeke, hogy Zirc fejlődőképes maradjon.

Az új polgármester tevékenyen szeretne részt venni Zirc életében

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kacsala István: – Óriási felelősséget jelent az a felhatalmazás, amit a zirci választópolgároktól kaptam. Bízom benne, hogy az emberek bizalmát meghálálhatom tetteimmel. Tevékenyen szeretnék részt venni a város életében, az itt élőkkel közösen szeretnék haladni azon az úton, ami a település további fejlődéséhez vezet. A felelősség átérzése mellett az öröm is eltölt amiatt, hogy az itt élők megtiszteltek bizalmukkal a választásokon szavazataikat leadva, hálás vagyok nekik ezért.