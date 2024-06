Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a múlt hétvégén a révfülöpi Mi Otthonunk, Mi Jövőnk Egyesület meghívására érkezett lakossági fórumra a nagyközségbe, ahol a szabadtéri színpadnál beszélt.

– A Fidesz-KDNP pártszövetség a magyar politikában, sőt az európai politikában is az a párt, amelyik a legkövetkezetesebben békepárti. A nemzeti érdekek képviselete az Európai Parlamentben is fontos. Mostanra a parlament elég hangos intézmény lett. Olyan, amely a nyilvánossággal jól tud bánni, sok esetben alakítani tudja az Európai Unió közvéleményét, a rólunk alkotott véleményt is. Fontos, hogyha 21 magyarországi képviselő lehet ott az Európai Parlamentben, minél több Fidesz-KDNP-s legyen. Ők a magyar nemzeti érdeket képviselik – mondta a miniszter.

Beszélt arról is, hogy az önkormányzatok, képviselő-testületek miként működnek június elejétől októberig.

– Kicsit kaotikus időszak lesz. Néhány évvel ezelőtt született az a koncepció, hogy takarékossági okokból, más országok példáját követve, az európai parlamenti választások napjára tesszük az önkormányzati választásokat is. Csakhogy ez három hónappal rövidítené a 2019-ben megválasztott polgármesterek és képviselők mandátumát. Ezt nem lehet megtenni, hiszen őket abban az évben ősszel úgy választották meg, hogy öt évre szól a mandátumuk. Ezért úgy térünk át, hogy június 9-én lesz a helyhatósági választás, és innentől kezdve mindig az európai parlamenti választással egy napon, ötévente. A most megválasztandók mandátuma így szól már öt évre. Ugyanakkor még a régiek mandátuma is érvényes októberig. Lesz egy párhuzamos struktúra abban az esetben, ahol új polgármestert, képviselő-testületet választanak. A június 9-től október 1-ig terjedő időszak zavart is jelenthet, de higgyünk annyira a magyar néplélekben, hogy a leköszönő polgármester és képviselő-testület, valamint az új testület három hónapon keresztül együttműködve békésen elvégzi az átadást, átvételt. Ha mégsem, arra a helyzetre is készültünk. Ha netán a leköszönő polgármester például lecseréli a zárat, vagy elviszi a település költségvetését, abban az esetben a büntető törvénykönyvre támaszkodunk. Ha elkezdenek költekezni, arra az esetre az Állami Számvevőszék már egy külön csapatot állított fel. Amennyiben pedig a régi polgármester nem jár be dolgozni, nem ír alá, nem hoz döntéseket a képviselő-testület, életbe lép az egy hónapja elfogadott törvénymódosítás. Abban megállapítottuk azokat az eseteket, amelyek előállhatnak és megbéníthatják egy önkormányzat működését. A kormányhivatal lesz jogosult eljárni, a főispán hozhat olyan döntéseket, amellyel segíti a majd október 1-től ténylegesen is hivatalba lépő önkormányzatot – szögezte le a miniszter.