Adódott egy bosszantó probléma, nem halogathattam a megoldását. Informatikai jellegű gond, amihez nem értek. Az első helyszínen, ahol jártam, közölték, ez az eszköz már bizony „halott”, de ha kérem, felküldik Pestre, majd vissza, pár hét várakozás és kétszázezer forintos költség, erre számítsak (utóbbi lehet több is). Gondoltam, nem vállalom be, keresek másik szolgáltatót. Találtam, ők az eszközt szétszedték, s szemre rögtön megmondták, mi a baja. Semmi komoly amúgy, csupán egyetlen dolgot kellett cserélni rajta. Megtették, az eszköz kiválóan működik, a kicserélt apróság ára is aprócska, csupán kétezer forint. A tanulság pedig? Ne adjunk egyetlen véleményre, nagy különbség lehet szakértő és szakértő között. Jelen esetben pontosan két nagyságrendnyi…