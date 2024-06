Ezt a vidékfejlesztési pályázatot a minisztérium csak tangazdaságok részére írta ki. A tavalyi évben ennek keretében 10-15 darab olyan gazdatalálkozót szerveztek, ahol az ismereteket tudták bővíteni. Volt már állattenyésztési célú bemutató, legutóbb pedig a tangazdaság területén egy szántóföldi bemutatót tartottak, ahol azokat az eszközöket vonultatták fel, melyeket szeretnének megvásárolni.

Fotó: Horváth Andrea

– Nagyon vártuk már, hogy a pályázatot pozitívan bírálják el és tangazdaságunk is részesüljön a támogatásból, hiszen a gépparkunk már nagyon elavult és a felszereléseink is felújításra szorulnak – fogalmazott Kőszeghy Ádám, a pápai tangazdaság vezetője. – A szántóföldi gépbemutatón azokat a gépeket próbáltuk ki, melyeket szeretnénk megvásárolni, a pályázatnak jelenleg ugyanis még a közbeszerzése zajlik. Egy fűkaszát, egy bálázót, egy rendsodrót, egy rendterítőt és egy bálacsomagolót, azaz egy teljes takarmánybetakarító gépsort mutattunk meg a diákoknak. Amennyiben ez a bemutatóüzemi fejlesztés megvalósul, akkor magas szintre emeli az oktatást, a gyakorlati képzést, valamint a termelési eredményeket is tudjuk maximalizálni – bizakodott a tangazdaság vezetője.

A diákok működés közben is megtekintették a gépeket.