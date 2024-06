A közel 150 fős mezőny darts, teke, teqball, karate, asztalitenisz, streetball, cselgáncs, labdarúgás és atlétika sportágban mérte össze ügyességét, gyorsaságát, felkészültségét. A Kis Károly-futófolyosón tartott megnyitón Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a sportolókat. Beszédében kiemelte, az egészséges életmód népszerűsítése mellett az esemény legfontosabb üzenete, hogy az Európa különböző országaiból érkező vendégek megismerkedjenek, sok időt töltsenek együtt, tanuljanak egymástól.

Minden résztvevő sikerélménnyel, jó emlékekkel utazott haza a találkozóról Fotó: Haraszti Gábor

A viski csapatot Vorinka Renáta, a település alpolgármestere is elkísérte Pápára.

– 15 diákkal és három edzővel immár második alkalommal vettünk részt a sporttalálkozón, tavaly a tekéseknek köszönhetően két érmet is sikerült szereznünk, nagyon készültünk, hogy idén több medál is a nyakunkba kerüljön. Fiúkkal érkeztünk, így elsősorban a fociban várok jó eredményt, de atlétikában a kislabdahajításban és a futószámokban is esélyesek lehetünk. Ezúton is szeretném megköszönni a meghívást, a szervezéssel, a vendéglátással nagyon meg vagyunk elégedve, és hálásak vagyunk a pápaiaknak, akiktől ebben a háborús helyzetben is sok támogatást, felajánlást kapunk.

Szabó Bence sportszervező tájékoztatása szerint minden csapatvezetőtől, résztvevőtől pozitív visszajelzéseket kaptak, az eredményhirdetésen pedig minden település legalább egy érmet hazavihetett. A háromnapos pápai esemény kirándulással, közös Európa-bajnoki meccsnézéssel ért véget.