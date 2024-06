A betétdíjas italcsomagolások rendszere január 1-jén lépett érvénybe, ám a cégek július 1-ig haladékot, azaz fél év átállási időt kaptak. Ezért most közeleg az a határidő, ami az italgyártóknak, a kereskedőknek és a vevőknek is igazán fontos. Kötelező lesz visszaváltani az italok csomagolásait, akár fémből, akár üvegből, akár műanyagból vannak. az egydecistől a háromliteres edényig. Kivéve a tejek, a gyümölcslevek, azaz az úgynevezett tetrapak csomagolások esetében. A betétdíj egységesen ötven forint. A részletekről korábban már többször írtunk.

Nem szabad összenyomni azokat a palackokat, amelyeken a ,,Vigyél vissza! 50 Ft" feliratú, kerek logót látjuk

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az új hulladékgyűjtési rendszer felelőse, ezért a betétdíjas rendszer is hozzá tartozik. Nem új dolog ez, volt már régen ilyen, és a környezetvédelmet szolgálja. Bevezetését az illegális szeméthegyek indokolták, és az erdők aljára, az utak mellé kidobott, mindenhol elszórt italcsomagolások. Csak kis arányban sikerült a szelektív gyűjtés révén újrafeldolgozásra juttatni ezeket a csomagolóanyagokat, de ez most megváltozhat. Persze az is jó lenne, ha eleve kevesebb csomagolóanyag használatára törekednénk.

Az automatákon múlik?

Szlovákiában már korábban bevezették ezt a rendszert, és nagyon magas a visszaváltási arány, de ott élő barátainktól azt hallottuk, hogy a visszaváltó automatáknál sokat várakoznak, mert gyakran csak sokadszorra ismerik fel a palackokat. Ezért a napokban kimondottan emiatt mentünk be egy bakonyi kisvárosban egy élelmiszerlánchoz tartozó egységbe, ki akartuk próbálni az automatát. Vettünk olyan üdítőt, amelynek csomagolásán már rajta volt a kört formázó két nyíl, a betétdíjat, a visszaváltási lehetőséget jelölő logó. Megittuk a hideg italt, és rögtön visszavittük az üzletbe az automatához a flakont. Másodszorra fogadta el. Amúgy elég könnyű volt kezelni, értelmezni az érintőképernyős felületet, és egyébként csak bele kellett csúsztatni a nyílásba a palackot.

Volt pár olyan üveg is nálunk, ami már korábban is visszaváltható volt, de ezeket ezen a helyen nem fogadta be az automata. Tehát az tettük, amit azok is, akik eleve több olyan üveget vittek magukkal, amire nem vonatkozik a kötelező visszaváltás, beletettük az automata mellé odakészített műanyag edényekbe.

Jócskán tele voltak az automata mellé odakészített műanyag edények, tehát sokan próbálkoznak olyan palackok visszaváltásával, amelyek a szelektív gyűjtőbe valók. Vagy megspórolják azt, hogy abba vigyék el ezeket.

Kupont kaptunk

Mi kupont kaptunk az automatától, de a visszajáró betétdíj elutaltatható bankszámlára és felajánlható jótékony célra. A kuponnak van lejárati ideje, de levásárolható az élelmiszerlánc összes üzletében, nekünk ez a lehetőség megfelel. Azért megkérdeztük a pénztárost, kaphatunk-e érte készpénzt, és csak bizonytalanul válaszolta, hogy úgy tudja, igen. Mi biztosak vagyunk benne, hogy ehhez ragaszkodhatnánk.