Milky Chance, José Cura, Paloma Faith, Gregory Porter és a legendás Toto zenekar – ők lesznek a jubileumi 20. VeszprémFest fellépői. A fesztivált idén július 16. és 20. között rendezik meg a királynék városában. A nagyszínpad mellett most is lesznek koncertek a jezsuita templomban, ahová Snétberger Ferenc gitárművész produkciói érkeznek. A fesztivál kísérőrendezvénye a Rozé, Rizling és Jazz Napok július 12-21. között várja a vendégeket az Óváros téren. Több mint harminc pincészet mutatkozik be, főként balatoni borokat lehet majd kóstolni, esténként jazzkoncertek lesznek, az országosan ismert előadók, mint Gereben Zita vagy a Ruby Harlem mellett helyi énekesek és együttesek is színpadra állnak. A programokról Mészáros Zoltán fesztiváligazgató tájékoztatja a nézőket a Veszprém Televízió közéleti műsorában.

Forrás: veszprem.hu

Július 19. és 28. között 33. alkalommal várja az érdeklődőket a Művészetek Völgye. A fesztiválozók közel 3000 lehetőségből választhatnak majd Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend helyszínein. A fesztivál olyan, mint egy tíznapos kortárs művészeti összejövetel, ahol nemcsak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc- és cirkuszművészetek, a film, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat: szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, esetleg jógával vagy túrával indítani a napot, mondják a szervezők. A részletekről Ernhaft Attila ügyvezető igazgató beszél a magazinműsorban.