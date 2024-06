Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy személy vagy egy közösség az őt érintő feladatot helyi szinten meg tudja oldani, akkor arról a kérdésről, feladatról nem szabad magasabb szinten dönteni, pláne nem az érintettek nélkül. Így van ez a családban is. Az orvosi eseteket kivéve, az idős rokont is be kell vonni, ha sorsáért aggódik a család. Mielőtt ide jutnánk, szögezzük le, hogy aki szereti a gyermekét, nem ró rá teljesíthetetlen kötelezettséget. Az idő múlását jelzi testünk állapota, gyengül a fizikai erő, a lelkierő viszont nagyon is jó szinten maradhat, ha töretlen az egymás iránti bizalom, szeretet, ha mindent meg lehet beszélni. További segítséget jelenthetnek az idősek civil szervezetei, a különböző korosztályok közös rendezvényei, amelyek feltöltenek; ezekre kiváló példák vannak. Erre építve az idősebb generációk mellőzése helyett velük összefogva kell tudatosan törekedni például arra, hogy az érkező online generációkat felkészíthessük az élet realitásaira. Ezt a közös döntést sem érdemes megspórolni!