Másnap reggel az egész csapat pillanatok alatt sorakozott fel az udvaron, hogy csak bámulja a váratlan ajándékot: az eső után kettős szivárvány koszorúzta (de szó szerint) a falu felett az eget. Ilyen élmény után következett az újabb hegymászás: Szent Márton hegye, Pannonhalma. Az apátságban is kiváló kalauzt biztosított nekünk a sors, a 30 itt élő szerzetes egyikét. Hallottunk a hely izgalmas történetéről; hogy 1000 éve itt létesült ugyan a római kori lakóházból kialakított első magyar apátság, de akkori épület nem maradt ránk, a templom építését viszont dokumentáltan 1224-ben fejezték be. Fennállása 800 éves évfordulóját ünneplik idén. Hallottuk, hogy Pannonhalma első apátja, Asztrik hozta el Rómából a koronát első királyunknak, hogy 700 éve a rend legfontosabb munkája a tanítás, hogy a 30 szerzetes ma 15 plébániát is ellát a környéken. Láttuk a 400 ezres könyvtár egy részét, a gyűjteményeket, közöttük a látványkincstárt, a magyar oklevelek közül a legrégebbit, a Pannonhalmi Apátság 1001-ben kelt kiváltságlevelét. Az apátság, benne a templom többszöri átépítéséből a legutóbbi 12 éve fejeződött be Változatlanul maradt viszont az altemplom, ahol a 2011-ben elhunyt Habsburg Ottó szívét is őrzik.

Ezen a napon sem maradtunk eső nélkül, de Eplénybe érve már elállt. Így ért véget egy szépséges libegőzéssel a kirándulás. Boldogságelemeink újra feltöltve, én meg tapasztalhattam, hogy a barátság magunk között talán még erősebb is, mint amilyennek a közönségrendezvények alapján gondolhatja valaki.

Csoportkép szivárvány után – Dózsavárosi Baráti Kör Fotó: Halmosi János László

Egy szelfi az erdő fölött Fotó: Halmosi János László

A Dózsavárosi Baráti Kör a Cseszneki várban Fotó: Halmosi János László

Vissza a történelemben Cseszneken Fotó: Halmosi János László

Pihenő a várfeljárón Fotó: Halmosi János László

Kezdődik az apátsági túra Fotó: Halmosi János László

Tájékoztató az apátsági könyvtárban Fotó: Halmosi János László