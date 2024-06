Önkormányzati választás 1 órája

A Kúria elutasította a beadványt

Jogerőre emelkedett a június 9-én tartott önkormányzati választás eredménye Sümegen, miután a választás törvényességét megkérdőjelező beadványt előbb a Veszprém Vármegyei Területi Választási Bizottság, majd a Kúria is elutasította. Így immár a Kúria határozata alapján is az előző ciklusban is polgármesterként tevékenykedő Végh László marad Sümeg polgármestere.

Szijártó János Szijártó János

Amint azt lapunkban megírtuk, a Kúriához fordult Kovács Mihály, az Élhetőbb városért Egyesület polgármesterjelöltje a június 9-i sümegi választás kapcsán, ahol Végh László (Fidesz–KDNP) mindössze 11 szavazattal kapott több voksot, mint ő. Kovács Mihályék visszaélésekre hivatkozva az eredmény megsemmisítését és új választást, vagy a szavazatok újraszámolását kérték. A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította, s amint azt a határozatban írták, a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A Kúria döntése után jogerőre emelkedett a június 9-én tartott önkormányzati választás eredménye Sümegen, így az véglegesnek tekinthető. A képen az újonnan megválasztott képviselő-testület

Fotó: önkormányzat Június 9-én a Fidesz–KDNP jelöltje, Végh László 1410 szavazattal 50,2 százalékos támogatást ért el az Élhetőbb Városért Egyesület jelöltjével, Kovács Mihállyal szemben, aki 1399 voksot szerzett, ami 49,8 százalékos eredmény. A szoros eredmény láttán Kovács Mihályék visszaélésekre hivatkozva az eredmény megsemmisítését és új választást, vagy a szavazatok újraszámolását kérték. A több pontban összegzett fellebbezést előbb a Veszprém Vármegyei Területi Választási Bizottság, majd a Kúria is elutasította. Így Végh László kezdheti meg a következő önkormányzati ciklust Sümeg polgármestereként, az újonnan megválasztott képviselő-testülettel, Barcza Zoltánnal, Böjte Évával, Meszlényi Dezső Márkkal, Németh Zoltán Sándorral, Oszkó Zoltánnal, Remete Józseffel, Réfi Jánossal és Szalai Máriával.

