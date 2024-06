Megnőtt az igény 1 órája

Kutyával a Balatonra – még egyszerűbben

A nyári időszakban az átlagosnál többen kelnek útra négylábú kedvencükkel, megnőtt az igény a Balatonra utazók körében is erre. Eddig a kutyák szállítása csak zárt szállítóeszközben volt megengedett a helyjegyköteles vonatokon. Ezen változtattak most az utaskéréseket figyelembe véve. Tesztjelleggel, csupán szájkosár és póráz használata mellett is lehetőség van már kutyával utazni a Balatonra.

A jelenlegi szabály szerint a húsz kilogrammnál nem nehezebb kutyák szállítása viszonylati kutya- vagy kutyaországbérlet megvásárlása ellenében csak a nem helyjegyköteles vonatokon megengedett, szájkosár és póráz használatával. A helyjegyes járatokon a kézipoggyász megengedett méreténél nem nagyobb zárt szállítóeszközben utazhatnak a négylábúak. Az idei nyári szezonban pilotprogram keretében vizsgálják a kutyával utazás lehetőségének szélesítését a Balatonra közlekedő vonatokon. Idén nyáron már egyszerűbb lesz vonaton kutyával utazni a Balatonra

Fotó: MÁV-Start Szeptember elsejéig az északi parton közlekedő Kék Hullám IC-k, a Csabai és a Szabolcsi Tekergő, a Lesence és a Tanúhegy expresszvonatok 2. kocsiosztályán bárki bevihet az utastérbe szájkosárral, pórázon vezetve viszonylati kutyajegy vagy kutyaországbérlet megvásárlása ellenében egy húsz kilogrammnál kisebb tömegű kutyát úgy, hogy az ne zavarja a többi utast és/vagy kutyát. Lehetőség nyílt erre a déli parton is bizonyos vonatokon. Fontos, hogy az állatról utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat eltávolítani nem szabad, a pórázt kézben kell tartani, az érvényes oltási igazolványt be kell mutatni. Ha a kutyás utas közelében ülő másik utas kifogásolja a kutya jelenlétét, számára új ülőhelyet biztosítanak, a nem megfelelő ülőhelyről igazolást adnak. A nehezebb, nagy testű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyköteles vonatokon és csak azok peronján szállíthatók, utastérbe nem vihetők be.

