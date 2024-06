Az előzetesen regisztrált meghívottak – mert a csarnok befogadóképessége véges –, bizalmat előlegezve a rendezvénynek, ünnepre öltözve, mosolyogva igyekeztek a helyszínre, ahol a hosszú asztalok mellett klubonként foglaltak helyet. A hármas aktualitásnak (május első vasárnapján a majális mellett anyák napi és ballagási ünnepségek is voltak) megfelelően a műsort öt fiatal (Bosh Flóra, Lendvai Lilla, Bőhm Zoé a Vadvirág óvodából, valamint verssel Bella Mira a Dózsa iskola első osztályából, a Herendi Általános Iskola harmadikos tanulója, a Petőfi Színház gyermekszínésze, Szimku Ákos pedig énekszámmal) blokkja kezdte.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezután jött a meglepetés: kötet jelent meg Veszprém 42 nyugdíjasklubjáról Könyvbe zárt üzenet – Emlékkönyv 2024-ből címmel. A kiadványt minden klubvezető és minden jelenlévő megkapta.

Az esemény szervezője az a Hirschl Melinda volt, aki hihetetlen energiával hozza össze a nyár végi nyugdíjasfesztiválokat. Az első nyugdíjasmajálisról is megkérdeztük.

– Sok éve dédelgetett álmunk vált valóra, hogy a nyugdíjasklubok életét egy kiadványban megjelenítsük. Cél volt, hogy a szépkorúak lássák, milyen aktívan is lehet tölteni a nyugdíjas éveket, másrészt a leírások alapján tudnak klubot választani, továbbá meg is kértük a klubok vezetőit, hogy üzenjenek a fiatalabb generációknak – mindezt érdemes elolvasni. Kiadványunkat ezen a rendezvényen a veszprémi résztvevők kapták meg, de őszre ugyanígy elkészül a könyv a vidéki klubokról is. Öröm és elismerés, hogy az Ovádi Péter országgyűlési képviselővel közösen tervezett rendezvényt Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és az önkormányzat már a kezdetek óta felkarolta és anyagilag is támogatta. Veszprém város vezetése nagy hangsúlyt fektet a nyugdíjasklubok támogatására, összejövetelük helyszínének biztosítására. Sajnos van olyan település, ahol segítséget nem kapnak a klubok, viszont fizetniük kell a teremhasználatért. Veszprém valóban idősbarát város, ami példaértékű. Kevés hasonlót találni még a megyében – hangsúlyozta Melinda.