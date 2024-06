A produkció ötlete Mészárosné Varga Veronika fejéből pattant ki; a többhetes próbafolyamat során a diákok szabadidejüket nem sajnálva, lelkesen, sokat készültek, az énekben, szövegben és táncban szívük-lelkük benne volt.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Mivel gyerekekről van szó, nem volt egyszerű kiválasztani, hogy milyen musicalt adjunk elő – mondta Mészárosné Varga Veronika ötletgazda, rendező. – Régi álmom volt, hogy színpadra állítsuk a regény alapján az előadást, ehhez viszont kellett egy olyan gyermekállomány, ami erre a tanévre állt össze. Januárban kezdtünk ismerkedni a történettel, először a dalokat, majd a koreográfiákat, végül a prózai részeket tanítottam meg a diákoknak, utóbbi ment a legnehezebben.

Heizer Zoltánné iskolaigazgató szerint nagyon jó csapatépítők is voltak a próbák, összeszokott a társaság, és sikerült azt is megmutatni, hogy a felső tagozatban is van élet.

– Óriási munka van a diákok mögött, de a befektetett munka megtérült, hiszen az alsósok, a szülők és a többi iskola diákjai körében is óriási volt a siker, a darab végén a nézők állva tapsoltak. Ebben a történetben ének, tánc és próza egyaránt volt, és jó volt látni, hogy a gyerekek meg tudták ugrani a feladatot. Örömmel mondhatom, hogy telt házzal mentek az előadások, összesen közel ezren nézték végig a több mint egyórás darabot – tájékoztatott az igazgató.