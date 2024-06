Retrógyűjtemény 38 perce

Megállították az időt egy egész teremben Cseszneken – Ha felismered ezeket a konyhai tárgyakat, jó évjárat vagy (képgaléria)

Mielőtt nyilvánossá tette volna, a Naplónak mutatta meg retrógyűjteményét egy cseszneki házaspár, Nagy Annamária és Ivánovics Balázs. A szokásosnál egy kicsit nagyobb konyhát rendeztek be, megoldották, hogy egyszerre szinte száz nagymamához érkezzünk haza abban. Megállították az időt, ha nem is nagy területen, az egykori cseszneki boltban. Nézzenek be velünk ide!

Újabb látnivalóval bővült Csesznek, a váráról híres település. Az erődítmény alatti völgyben az egykori bolt épületébe hívott bennünket a retrógyűjteményét bemutató házaspár, és az egyik első érdekesség, amire felhívták a figyelmünket, a Napló 45 évvel ezelőtti, 1979 tavaszán megjelent cikke, amelyben átalakított és kibővített bevásárlóközpontnak nevezte az újságíró az üzlethelyiséget, amelyben épp álltunk, és azt írtuk, hogy akkoriban egyaránt várta a helyieket és a turistákat. Nos, legalább nem plázának neveztük a falusi boltot, és az biztos, hogy most megint megnyílik egykori helyisége a falubeliek és az idelátogatók előtt. Nagy Annamária és Ivánovics Balázs kedveli a retró stílust, a régi cseszneki épületben, ahol sikerült megállítaniuk az időt, a berendezés során szinte mindent saját kezűleg oldottak meg

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az elsők között láthattuk, ami itt várja őket, és ahogy beléptünk az ajtón, rögtön az otthonosság érzése töltött el minket. Mintha hazaértünk volna a nagymamánkhoz, sőt, mintha száz nagymamához látogattunk volna egyszerre. Az ismerős konyhaasztalok, stokedlik, felhajthatós, ládának használható páros padok látványa kedves barátként köszönti azokat, akik a nyolcvanas években vagy korábban voltak fiatalok. Közben az egyik tálalószekrény tetejére kellett néznünk, mert egy régi tévéből szóltak a táncdalfesztiválok dalai, láthattuk énekelni Aradszky Lászlót, Koncz Zsuzsát, Vámosi Jánost, hallhattuk a Hol jár az eszem? sorait. Persze a régi képernyő helyére, az Orion-gyár egykori, Tisza márkanevű tévédobozába egy modern eszközt építettek be, de a hangulat, amit így előidéztek, eléri a célját. Egy régi tévéből szólnak a táncdalfesztiválok számai Cseszneken, a képernyő helyére, az Orion-gyár egykori, Tisza márkanevű tévédobozába egy modern eszközt építettek be. Képünkön Nagy Annamária látható

Fotó: Rimányi Zita Balázs és Babó, ahogy Annamáriát a legtöbben nevezik, visszavitt minket a hatvanas évekbe, oda, ahol egy cseszneki, teremnyi területen sikerült nekik megállítaniuk az időt. Amikor körbevezettek benne, kiderült, hogy szinte mindent saját kezűleg oldottak meg. Persze például a padló töredezett csempéjéhez nem kellett hozzányúlniuk, szerencsére az megmaradt azóta, amikor ez a megoldás számított a legdivatosabbnak. Ám a régi sparhelten házigazdáink ötletes megoldásának köszönhetően lehet majd palacsintát sütni, úgy, hogy főzőlapokat rejtenek bele. A mosdóban és a mosogatónál régi vájlingokból lett a mosdó- és a mosogatókagyló, persze lefolyik benne a víz, úgy, ahogy manapság elvárjuk. Amikor ott voltunk, egy helyi asszony épp ajándékba hozott a gyűjteménybe egy ötvenéves mérleget és egy hímzett házikötényt. Több hasonlót kaptak már Balázsék, mert erre a helyre sokan szívesen adnak oda olyasmiket, amik a szívükhöz nőttek ugyan, de nem tudják megőrizni azokat.

A régi konyhaberendezések egyikének eredeti festéséhez hangolva festette újra a többit Ivánovics Balázs a párjával

Fotó: Rimányi Zita/Napló A cseszneki házaspár mindig szerette a retró stílust, otthonukban is több ilyen holmi található, és vásárokban kerestek hasonlókat. Ami a nagymamától megmaradt, annak érzelmi értéke van – állítják, és ezzel egyet kell értenünk –, az ilyesmit nehéz kidobni, és ők nem is szeretnék. Elmondták, hogy az összegyűjtött régi konyhaberendezések egyikének eredeti festéséhez hangolva festették újra a többit, és biztattak minket, nézzünk csak bele a fiókokba, fedezzük fel, a szekrényajtók mögött mit rejtenek a polcok. Felismerni retró tárgyakat kinek élmény, kinek nehéz fejtörő, attól függően, mikor született. Akinek ezen a képen ötnél több tárgy ismerős, az jó évjáratból van

Fotó: Rimányi Zita/Napló Felismerni retró tárgyakat kinek élmény, kinek nehéz fejtörő, attól függően, mikor született. Nekünk kedves történeteket juttatott eszünkbe a mostaniaktól eltérő, de igencsak jól működő, kézre álló habverő, a derelyeszaggató, a tésztaszűrő, a fémtányér, az asztalba beépített gyúródeszka, a szekrény oldalsó, keskeny, seprűknek fenntartott rekesze és az ajtóbelsőre ragasztott újságkivágások. Olyan fémtálcát és kukoricát formázó pohárkészlet is találtunk, amely egykor szinte minden háztartásban megtalálható volt. Amit nem tudtunk lefotózni, azt Cseszneken megnézhetik. Esetleg pöttyös bögréből ihatnak tejes kávét, ami olyan kotyogósban főtt, amelynek a felső része kerámia. Azt most tudtuk meg, hogy ennek az igazán retró kávéfőzőnek Jázmin a márkaneve. Biztosan azért is olyan jó érzés a Balázs és Babó által berendezett, a szokásosnál nagyobb, de nagyon otthonos konyhában leülni, körülnézni, kézbe fogni, kipróbálni az eszközöket, mert Annamária lakberendező, és férje, akinek egy-egy régi történet felidézésekor megcsillan a szeme, le se tagadhatná, mennyire rajong a retró tárgyakért, azért, ahogy azok érzéseinkre hatnak, a sajátjára, másokéra. Ahogy kísértek ki minket, már Szécsi Pál énekhangja hallatszott az Orion dobozából, és a bejáratnál megmutattak egy száznégy éves útlevelet, amellyel Amerikába ment ki dolgozni Csesznekről egy szakács. Arról beszéltek, minden, ami szép és régi, segíthet lelassulni ebben a mostani rohanó világban, és segít személyessé tenni kapcsolatainkat.

Retrógyűjtemény Cseszneken Fotók: Rimányi Zita

