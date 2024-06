Az eseményre érkeztek érdeklődők a város minden részéről és vidékről is. A csillagdában kapott helyet az ország legnagyobb Yolo-típusú tükrös távcsöve, valamint egy Newton is. Az egyesületnek naptávcsöve is van, amellyel kiválóan lehet szemlélni a napkitöréseket. A megnyitót követően mindenki megtekinthette azok segítségével az égitesteket.

Ivanics Ferenc elnök

Fotó: Gyarmati László

Köszöntőjében Ivanics Ferenc elnök az ötlet megszületéséről elmondta, hogy már 2018-ban, amikor úrkúti csillagászati klubból ajkai székhelyű egyesületté váltak, célul tűzték ki, hogy olyan bemutatóhelyet építenek, amelyet a csillagászat iránt érdeklődők szabadon látogathatnak. Az egyikük Ivanics-Rieger Klaudia volt, aki tanárként különösen fontosnak tartotta, hogy legyen egy hely, ahol anyagi helyzetre való tekintet nélkül minden érdeklődőnek lehetősége nyílik gyarapítani a tudását. A csékúti telek megvásárlása mellett a terület alacsony fényszennyezettsége és könnyű megközelíthetősége miatt döntöttek. Az építkezés, területrendezés társadalmi munkában zajlott. Klaudia az építkezést már nem érhette meg, tavaly januárban elhunyt.

Az átadás egy fontos állomás az egyesület életében, a munka azonban folytatódik tovább. A főépülethez szeretnének hozzáépíteni egy kisebb előadótermet, hogy egész évben tudják fogadni az érdeklődőket, valamint táborokat is kívánnak tartani, annak feltételeit is meg kívánják teremteni.

A következő klubfoglalkozás július 5-én, pénteken 20 órakor kezdődik az Asztrokertben.