Mi közük a Magas-Bakony keresztjeinek az orgonacsőhöz, traktorhoz? Bemutatjuk történeteiket

Nagy betegségből felgyógyulás miatti hálából és az óhazába visszament sváb rokon emlékére is készült út menti kereszt. Előfordult, hogy orgonafelújításkor megmaradt ólomcsövek felhasználásával tettek párat rendbe, és az is, hogy egyet traktor vontatta tárcsa döntött le. Állítottak a búzaszentelés helyén és a gazdáknak is, legmagasabban fekvő városunk legmagasabb pontján szintén. Elmesélünk a Zircen és a környékén lévőkhöz fűződő néhány történetet.

A Zirci Országzászló Alapítvány megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából ünnepséget szervezett a Zirci Ciszterci Apátság gobelintermében. A rendezvényről készített tudósításunkban megjelent, hogy Huszár Lőrinc zirci plébános, ciszterci szerzetes ajánlotta mindenki figyelmébe a Keresztek című kötetet, ami a születésnap apropóján készült el, és azokat a feszületeket, emlékműveket, szobrokat mutatja be, amiket az alapítvány hozott létre vagy újított fel és tart rendben. Az atya szerint a kereszt az élet, a felszabadulás jelképe, az emberek sorsához kapcsolódik. Bittmann Károly a Keresztek című kiadvánnyal, amely azokat a feszületeket, emlékműveket, szobrokat mutatja be, amiket az Zirci Országzászló Alapítvány hozott létre vagy újított fel és tart rendben

Fotó: Rimányi Zita/Napló A kiadványnak Bittmann Károly, az alapítvány titkára Az örökség továbbadása alcímet adta. A neve alatt jegyzett összeállításban 19 kereszt és öt – szintén az értékmentés jegyében gondozott – történelmi emlékmű szerepel, például a Zirci Legényegyleté. A bakonyi kisváros legrégebbi emlékműve szintén. Szent Imre szobra ugyanis az ősi, lerombolt ciszterci templom épen megmaradt oszloppillérére került. Ennek a pillérkötegnek az alaprajza látható egyébként a város címerén. A szobrot a herceg születésének ezredik évfordulójára restauráltatta az alapítvány helyiek adományaiból. A Zirci Országzászló Alapítvány születésnapja apropóján megjelent kötetben leírás olvasható Szent Bernát szobráról is

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az út menti kereszteknél, felállításukkal élték meg a nehézségeken átsegítő hitüket elődeink – ezt Ottó Péter polgármester fogalmazta meg a kötet megjelenése kapcsán és megemlítette, hogy olvashatunk benne a bakonybéli, a porvai és a bakonyoszlopi keresztekről. A zirci keresztek közül megismerhetjük belőle többnek a történetét. A Köztársaság úton, a Győr felé vezető 82-es főút mellett állóét, ami a régi templom helyére került és márványból készült. A Braun-kereszt a Kossuth utcában található, a német keresztekre jellemző díszítőelemek kerültek rá és egy gyógyulási történet legendája kapcsolódik hozzá. A kistemplom mellett is van egy, a temetőkben több. Néhány rendbehozatalakor az orgonafelújításkor megmaradt csöveket használták fel. Sorolhatjuk tovább is, megemlíthetjük a búzaszentelő és a gazdakeresztet, a bakonybéli útnál lévőt, amit korábban traktor vontatta tárcsa döntött le, és a város legmagasabb pontján lévőt szintén, ami Tündérmajor felé van. Található egy a Deák Ferenc utcában is és a Szent István téren áll a Szent István kereszt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló Az is kiderül a könyvből, hogy a keresztet Szent Istvántól ránk hagyott örökségünknek nevezhetjük. A kiadvány pedig a tanúsága annak, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány karbantartással milyen sokat tesz a közös emlékezethez tartozó jelképekért. Zöld oldalai, borítója a remény színét jelenítik meg Huszár Lőrinc atya szerint, aki azt is megfogalmazta, hogy Jézus Krisztus a kereszten győzte le a bűnt, a gonoszt, így a kivégzőeszközből az áldás és az élet fája, az élet jele lett. A keresztek oltalmaznak, fohászra, hálaadásra indítanak.

