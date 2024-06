A gyerekek egy részénél függőséget okoz a mobiltelefon



Bodor Tamás, a Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója arról beszélt, hogy a házirend szerint náluk órákon csak engedéllyel használhatják a diákok a mobiltelefont, amikor valamilyen konkrét feladat megoldásához szükséges az eszköz. – Fontos, hogy lépést tartsunk a korral, s gyerekek megismerjék a modern technikát, ám nagy gond, hogy rendkívüli módon elvonja a figyelmüket más, fontos dolgokról. Az iskola, illetve a társadalom feladata az lenne, hogy az előnyökre felhívja a figyelmet, a hátrányokat pedig ki kellene küszöbölni. Ez azonban nagyon nehéz. A házirend is nehezen tartható, mert sajnos a gyerekek szinte rácsavarodnak a mobiltelefonra, s egyeseknél már elvonási tüneteket vélünk felfedezni, amikor nincs a kezükben az okos készülék – mondta Bodor Tamás, aki szerint itt már nem csupán iskolai, hanem a teljes társadalmat érintő problémakörről van szó.

Németh Zoltán Sándor, a Sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola igazgatója kérdésünk kapcsán kifejtette, hogy az aktuális, a szülők bevonásával és egyetértésével elfogadott házirend szerint a mobiltelefon kikapcsolt állapotban benne lehet a tanuló táskájában. Ezt főként a bejáró gyerekek szülei kérték, amivel nem is lenne gond, ha a gyerekek ezt a gyakorlatot követnék.

– Sajnos tanulóink nagy része nem tartja be, mindig vannak olyanok, akik szünetben a mosdóban bekapcsolják eszközüket. Természetesen azzal tisztában vannak, hogy tilos hang- és képfelvételt készíteni engedély nélkül, ám ennek betartatása, ellenőrzése sem egyszerű. Felmerült az is, hogy esetleg az iskolába érkezőktől összeszedjük a mobilokat, de ez túlzottan macerás, hiszen akár sérülhet, összetörhet egy-egy készülék, ami adott esetben több száz ezer forintos értéket képvisel. Az persze jó, ha értelmes dolgokra akár órán is használhatják, de a szemünk láttára kibontakozó és egyre erősödő függőség ijesztő. Tapasztalatom szerint a gyerekek 20-30 százaléka már most függő, s közülük többen az ötödik órában már szinte nem is tudnak másra gondolni, csak a telefonjukra, amit a kicsengetés után azonnal kézbe vesznek és bekapcsolnak – tudtuk meg Németh Zoltán Sándortól.