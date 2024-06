A voksolók egyike Presits Ferenc volt, akit arról kérdeztünk, fontosnak tartja-e a szavazást. A nyugdíjas férfi azt mondta, hogy szerinte ma nincsenek olyan tehetséges, kiemelkedő politikusok, akikre jó szívvel behúzná az ikszet. Ettől függetlenül továbbra is él törvény adta jogával, de nem érzi már akkora jelentőségét a választásnak, mint a korábbi években, évtizedekben.

Presits Ferenc szavaz a tapolcai Megbecsülés Idősek Otthonában

Fotó: Szijártó János / Napló

A Megbecsülés Idősek Otthona másik lakója, Nagy Erzsébet viszont úgy vélekedett kérdésünk kapcsán, hogy nagyon is fontos a véleménynyilvánítás, amikor arra lehetőség adódik. A probléma számára inkább az, hogy nem nagyon ismeri a szavazólapon szereplőket, így nem igazán lehet tudni, hogy ki tartja be az ígéretét és ki törődik a nyugdíjasokkal. Hozzátette, sajnos nem mindenki juthat be egy, a tapolcaihoz hasonló idősotthonba, mert a nyugdíja nem fedezi a költségeket.