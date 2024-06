Tavaly, a Veszprém-Balaton 2023 EKF félidejét ünnepelve egy olyan, több ezer fős eseményt is életre hívtak, melyre addig nem volt példa Veszprém és a régió történetében. Öröm volt látni és a résztvevőkkel átélni - írják - , hogy egy asztalnál ülnek a térség lakói és közösen ünnepelhetik a sikereket egy kötetlen és jó hangulatú közös piknik keretében.

Tavaly hatalmas siker volt az esemény Fotó: Toroczkai Csaba

A végeláthatatlan piknikasztalra idén is mindenki felteheti a kedvenc harapnivalóját, amit aztán megoszthat az asztaltársaság többi tagjával is, így, amellett, hogy igazán különleges és izgalmas ízkavalkádot élhetnek át a résztvevők, megismerhetik a régió különböző pontjaira jellemző gasztronómiát is. A rengeteg finomság mellett a jókedvet zsonglőrök, bűvészek, mutatványosok és zenészek fokozzák.

Egyszóval nem mindennapi piknikre várják Veszprém apraját-nagyját, családjait, baráti társaságait, csoportjait, és természetesen mindenkit, nem csak a Bakony- és a Balaton-régióból, aki szeretné átélni Magyarország legnagyobb piknikjének egyedülálló hangulatát.