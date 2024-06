– 2024 június 4-e van, 16 óra elmúlt, már majdnem 17 óra van. Itt állunk most, itt álltunk egy évvel ezelőtt is, 2023. június 4-én, itt álltunk 2022. június 4-én is, és itt fogunk állni 2025-ben is, mást nem tehetünk. De miért állunk itt? Mi hozott ide minket? – tette fel a kérdést Oberfrank Pál. – A fájdalom, a veszteség fájdalma, az igazságtalanság fájdalma, a kiszolgáltatottság fájdalma, a dühös kétségbeesés fájdalma. A közös múlt, a közös sors, az összetartozás, a fájdalom, a veszteség, amely szintén közös, a fájdalom, amit érzünk, a seb, amely soha be nem gyógyul, a seb, amely összekapcsol, megerősít, állandóan egyesít bennünket. A seb, amelytől vérzik a szív – sorolta a színház igazgatója.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Úgy fogalmazott: akinek nem vérzik, annak a szíve nem magyar. Lehet, hogy magyarnak született, de a szíve nem magyar. És az esze sem magyar. Esze van, de nem magyar esze van, mert arra van az esze, hogy eladja a magyart, a nemzetet, a hazát, amelynek fáj és vérzik a szíve.

– Pénze lehet, hogy lesz, de itt hatalma nem lesz soha. Menjen innen ellenfelei közé, és árulja a hazát a többi áruló barátjával. Nyerni nem fog, mert nem tud, mert a magyar haza, a magyar nemzet már nyert, ha küzdenie is kell a megmaradásért a határokon túl, ha fogyóban is van a magyarlakta területeken, ha kisebbségi létben is van, de nyert. Talán furcsa ezt így kimondani, de én hiszem, hogy nyert, legyőzte a halálát akarókat, akik meg se hallgatták, és nyert. Úgy nyert, hogy észre sem vettük. Szépen, csöndben és bölcsen – fogalmazott Oberfrank Pál.

Mint mondta, elmúlt száz év, szinte másolva a száz évvel ezelőtti spanyolnáthát, itt volt az újabb járvány, és mi bezárkózva emlékeztünk a százéves évfordulón. Emlékeztünk, de nem tudtunk emlékezni úgy, ahogy elképzeltük. Visszafogottan emlékeztünk, és nem vettük észre, hogy a magyar nemzet nyert. A száz év alatt nyert, mert bölcs volt. Bölcs volt, amikor a nemzeti tragédiát követően Klebelsberg Kuno vezetésével máig meghatározóan újraépítette a kultúrát, az iskolarendszert, a közművelődés rendszerét, amikor bő ötven év alatt lerúgta magáról a két legfélelmetesebb diktatúrát, a fasizmust és a kommunizmust. És közben megtanultuk, hogy a gyűlölet, az erőszak, a terror, a koncentrációs táborok nem a mi utunk. Azok nem mi vagyunk. A gyűlöletkeltés, az uszítás, az anarchia nem a mi világunk, a mi utunk a béke útja. Mi békét akarunk, a béke szigete lenni az itt élőknek. Mi Árpád népe, Szent István örökösei, Mária országának tagjai vagyunk. A mi utunk a béke.