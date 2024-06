A díjakat a polgármester és Tornai Tamás, a Balaton Borrégió elnöke adta át. Utóbbi nagyon fontosnak nevezte az eseményt amiatt, mert ráirányítja a figyelmet a BalatonBor további népszerűsítésére, és az is rendkívül kedvező, hogy nemzetközi véleményformáló borászati szakemberek is érkeztek a rendezvényre. Az eseményen részt vett Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke, a híres balatoni borászok közül mások mellett Barabás Barna, Dobosi Győző, Figula Mihály, Gyukli Krisztián, Kálmán József, Kiss Csaba, Koczor Kálmán, Laposa Bence, Lázár János, Söptei Zsolt és Sümegi Gábor. A szónokok a díjátadón elismeréssel beszéltek a szőlészek, borászok munkájáról, az őket méltató és előttük tisztelgő rendezvényekről, a kitűnő minőségű balatoni borokról, mert mindez a térség idegenforgalmára is kedvező hatással van.

Lázár János borász, az egyik főszervező és Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke

Fotó: Kovács Erika / Napló

Az olaszrizlingek balatonfüredi világbajnokságára minden korábbinál több, hét ország 349 borát nevezték, és minden balatoni borvidék bemutatkozhatott a tíz országból érkezett zsűritagoknak. A díjátadó ünnepségen átadtak öt trófeát a kategóriagyőzteseknek, emellett 17 platina, 82 arany-, 92 ezüst- és 82 bronzérem is gazdára talált. A mostani versenyen öt kategóriában hirdettek győztest: a legjobb fiatal olaszrizling: Vino Gaube Laški Rizling 2023 (Szlovénia), a legjobb érlelt olaszrizling: Vinařtsví No. 44 Dunajovský Vlašák Pašák 2022 (Csehország), a legjobb édes olaszrizling: Galić Graševina Mateo Izborna berba 2018 (Horvátország), a legjobb narancs-/natúrbor: Vina Joannes Natura 2021 (Szlovénia), a legjobb olaszrizling alapú házasítás: Figula Pincészet Olasz&Furmint 2021 (Magyarország).

A nemzetek éremtáblázata szerint Magyarország 8 platina-, 48 arany-, 54 ezüst-, 47 bronz-; Csehország 3 platina-, 7 arany-, 5 ezüst-; Szlovénia 3 platina-, 1 arany-, 4 ezüst-, 5 bronz-; Horvátország 1 platina-, 13 arany-, 18 ezüst-, 20 bronz-; Szerbia 1 platina-, 7 arany-, 7 ezüst-, 6 bronz-; Szlovákia 1 platina-, 5 arany-, 2 ezüst-, 2 bronz-; Olaszország 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet kapott.