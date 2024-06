Kuzman Ágnes, a kórház megbízott főigazgatója ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki minden kollégájának az áldozatos munkájáért. Hangsúlyozta, a kitartásuk és az elhivatottságuk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a legmagasabb színvonalú ellátást nyújthassák. Együtt, egymást támogatva és segítve továbbra is magas szinten szolgálhatják a betegeiket és a közösséget. Szólt arról is, hogy a tavalyi év végén változások következtek be az intézmény életében, de minden munkatárs kivételes rugalmasságot és elkötelezettséget tanúsított, és az összefogás, a csapatmunka eredményeként zökkenőmentesen működhetett tovább a zirci kórház.

A kitüntetésben részesülők Kovács Zoltán országgyűlési képviselővel, a kórház megbízott vezetőjével és az önkormányzat munkatársával Fotó: Kelemen Gábor

Az ünnepségen számos kitüntetést adtak át. Semmelweis-napi jutalomban részesült Hérics Anita főnővér, Kovácsné Barta Mónika ápolási asszisztens, Seligáné Wágenhoffer Judit gyógytornász, Turiné Szelthoffer Judit szakasszisztens és Veidinger Zsuzsanna ápolási asszisztens. Igazgatói dicséretet kapott Lipták Gábor gépkocsivezető, Molnár Ferenc műtőssegéd és Rábel Renáta szakápoló. A Zirc Kórház Egészségügyi Szakdolgozója címet Hermann Gabriella asszisztens érdemelte ki. Zirc Kórházért emlékéremmel tüntették ki Csordás József és Vermes Tamás főorvosokat. A zirci önkormányzat által adományozott „Zirc Egészségügyéért” elismerést Révész Ferenc, a kórház informatikusa vehette át Varga Zitától, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökétől.

Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője emelte elsőként a poharát az egészségügyben dolgozókra és gratulált az elismerésben részesülőknek. Kiemelte, hogy a legismertebb magyar orvos születésnapján ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, Semmelweis Ignácnak összesen tizennyolc szobra van világszerte. Mindenkinek a figyelmébe ajánlotta a róla készült játékfilmet, hiszen példát kaphatunk állhatatosságból, szakmai tudásból, tudomány iránti elkötelezettségből, és hozzátette, hogy ezek a tulajdonságok az ünnepségen elhangzott laudációkból is visszaköszöntek.

A Veszprémi Petőfi Színház művészei, Módri Györgyi, Szederjesi Teodóra és Keresztes Gábor zenés műsorral örvendeztették meg a publikumot, az ünnepeltek nagy örömére egy tréfás dialógus is elhangzott az előadásukban.