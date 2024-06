A miniszter bizalmát fejezte ki, hogy sok találkozón vehet még részt itt. – Egy település erejét a civil szervezetek adják, amelyek tagjai színesítik a hétköznapi életet, és a hétvégékbe szintén pezsgést, programokat visznek. A felújítással az egyesület és az egész falu gyarapodik, de minden épület annyit ér, amennyit az oda járók belevisznek. Itt már most látszik, hogy a hely tele van élettel, bízom benne, hogy mindig pezsgés lesz, az egymást követő nemzedékek jól karbantartják majd az épületet és Nyirádot, amely egy összetartó közösség – hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter méltatta a nyugdíjasok összefogását

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Nagy Gábor polgármester tréfásan úgy fogalmazott, hogy a klubot évről évre akár másik épületbe költöztethetnék, mert akkor a nyugdíjasok frissességével a falu minden középülete megújulhatna. – Amióta Németh Jenő irányítja a klubot, az önkormányzat és a kormány szinte egymással licitálva támogatta a közösséget. Az önkormányzat 14 millió forintot juttatott az egyesületnek, érezve annak erejét. A kormányzat részéről 12 millió forint támogatás érkezett. A csoport pedig az összegekből otthont teremtett. Első lépésként szervezett közösséget hoztak létre, olyat, ahol a sokféle akarat egy irányba haladt. Kiharcolták, hogy otthonuk legyen, önállóan, kreatívan tevékenykedtek. Gratulálok a munkájukhoz – mondta a polgármester, és azt kívánta, hogy ugyanilyen erővel szolgálja tovább a vezető a közösséget.

A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület vezetője, Németh Jenő a felújítás állomásait elevenítette fel. – Egy évvel ezelőtt kezdtük a munkát, lehetőségeink miatt tudtuk, hogy csak egyetlen helyiség, a közösségi tér újulhat meg. A mennyezeti hibák és a jobb fűthetőség érdekében álmennyezetet kellett beépíteni. Hogy a kiadásokat csökkentsük, a tagokkal rengeteg önkéntes munkát végeztünk. Sittet hordunk, bontottunk, anyagot szereztük be sok más mellett. A festés elkészültével kimerültünk anyagilag, ám a járólapozás még hátravolt. Azonban a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete és Németh Lászlóné bútorral segített, a Bakonyi Hagyományok Útján című projektből részt vállalva pedig anyagi forráshoz jutottunk a folytatáshoz. Az igazi csoda ezután következett, a Magyar falu program 3,9 millió forinttal segített. Az épület hátsó része felújítását is elkezdhettük, bontás, zsaluzás, feltöltés, betonozás készült a tagok összefogásával. Jó szervezéssel, sok munkával, rövid idő alatt, de jó minőségben készült el minden. Eszközöket, berendezéseket vásárolhattunk, bútort cserélhettünk – sorolta a vezető, és köszönetet mondott a segítőknek. Bizalmát fejezte ki, hogy a klub további lehetőségeket teremt a helyi közösségi élet kiteljesedésében, és szolgálja a következő generációkat is.