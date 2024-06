Ha másra vágysz, mint a hagyományos ismeretátadás, vagy csak egy kis frissítésre vágysz, csatlakozz hozzánk Balatonalmádiban a mólónál, és merülj el az élményekben és az új ismeretekben! Az ötödik évfordulóját ünneplő esemény a nyitott és fejlődni vágyó emberek találkozóhelye: érdekes témák, tapasztalt előadók, nyitott résztvevők és a Balaton partjának varázslatos környezete egyesül június 15-én. Ez a rendezvény nem csupán csak egy tréning, hanem egy élmény, ahol a résztvevők aktívan vesznek részt a különböző témák feldolgozásában. Semmi politika, semmi üzlet, „csak” emberek, akik önkéntesen adnak és kapnak tudást, tippeket és inspirációt.

Június 15-én, szombaton délután a balatonalmádi mólónál ötödik alkalommal rendezi meg a Street Training Balaton tanulási fesztivált a BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület a Flow Alapítvánnyal együttműködésben

Forrás: Street Training fesztivál

Az egyedülálló tanulási fesztivál képlete egyszerű: nyitott, fejlődni vágyó emberek + érdekes témák + árnyas fák, liget, park = street training. A ligetben a programot 24 szakavatott, tapasztalt előadóval, trénerrel biztosítják 12 kijelölt mezőn párhuzamosan, többek között a kommunikáció, az önismeret, a tudatosság, a vállalkozókat és vezetőket támogató menedzsment területek, a stresszkezelés, és a munka-magánélet egyensúly témájában. A rendezvényre a szervezők várnak minden nyitott, tanulni, fejlődni vágyó érdeklődőt. A 1,5 órás minitréningek tinédzserektől szülőkig mindenki számára tartogatnak inspiráló pillanatokat, új ismereteket.

A rendezvény célja a közösségépítés és tudásátadás: egymásra és tanulásra nyitott emberek összegyűljenek, és kellemes, balatoni panorámás környezetben tudásban és emberi kapcsolataikban is gazdagodjanak. Az árnyas-ligetes park kínálta festői környezet szinte hívogat arra, hogy fiatalok és idősebbek fűre terített pokrócokon, csoportokba rendeződve dolgozzanak, beszélgessenek.

Kísérő programként lesz élményóra, azaz két látványos tanóra, és élménypont is fenntarthatósági, környezetvédelmi bemutatóval. Akár több tréningen is részt lehet venni a nap folyamán. A szervezők a gyermekekre is gondolnak: amíg a szülők kikapcsolódnak, addig a kicsiknek-nagyoknak idén is lesz kézműves-foglalkozás.

Ötödik alkalommal rendezik meg a Balaton tanulási fesztiválját

Forrás: Street Training fesztivál

Az esemény önkéntességen alapul, a trénerek térítésmentesen vállalják a tréningeket, a résztvevők nem fizetnek belépődíjat. Semmi politika, semmi üzlet. Annál több tudásmegosztás, egyéni és együttes tanulás, jó közösség. A lényeg a minőségi együttlét: emberek, akik jól érzik együtt magukat, egymástól inspirálódnak és tanulnak.