A Pápai Tankerületi Központhoz tartozó két gimnáziumban június 19. és július 2. között összesen hat vizsgabizottságban szervezik meg a felmérőket. A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 54 végzős tanulója közül emelt szintű vizsgára 46 diák, előrehozott vizsgára pedig 33 tanuló jelentkezett, illetve vannak olyanok is, akik a korábbi években fejezték be a Petőfiben a tanulmányaikat, de most szintemelőt tesznek – tájékoztatott Bognár Anita intézményvezető.

A Petőfi-gimnáziumban a vizsgabizottság előtt 54-en adtak számot tudásukról Fotó: Haraszti Gábor

– A Petőfiben a 12. C osztály számára az első három napon délben kezdődnek az érettségik, hiszen az alsóbb éveseknek délelőtt még tanítás van. A 12. B és az előrehozott időpontban érettségizők egy vizsgabizottsághoz tartoznak, mely június 25-én kezdi meg a munkáját. Szinte a teljes 11. B osztály valamint a 11. C előrehozott érettségit tesz angol és német nyelvből közép- illetve emelt szinten – mondta az igazgató.

A Pápai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban 87 végzős tanuló kezdte meg az érettségi vizsgákat, ebből 81-en emelt szinten. A 11. évfolyamra járó tanulók közül előrehozott érettségi vizsgát 58 diák tesz.

Fotó: Haraszti Gábor

– Az érettségi vizsgákat az eredményhirdető értekezlet zárja le, az elnök hirdeti ki a vizsga eredményét, amelyet röviden értékel az érettségi bizonyítvány, illetve az előrehozott vizsgák esetében pedig a törzslapkivonatok kiosztása előtt. Az intézmények jelzései alapján az eddigi vizsgák rendben zajlottak – tudtuk meg Egyházi Andrea tankerületi igazgatótól.