Az önkormányzat képviselő-testülete nevében Miskolczi Ferenc alpolgármester nyitotta meg a Péti Nyár rendezvényét, köszöntve a vendégeket. Elmondta, ez a két nap a gondtalan szórakozásé lesz, felejthetetlen élményeket nyújtva, hiszen Peytu mezején családok, rokonok, ismerősök, a település egész közönsége találkozik, miközben jól érzi magát. – A közösségi ház a műsorokat úgy válogatta össze, hogy minden korosztályhoz, réteghez szóljanak. Nem olyan ez, mint egy búcsú: nincs virsli, vurstli, céllövölde, de vannak igényes, tartalmas elfoglaltságok, kézműves-foglalkozások, előadások. Figyelembe vették az igényeket, de az önkormányzat anyagi lehetőségeit is muszáj volt, ami idén is sikerült – mondta az alpolgármester, hozzátéve, hosszú előkészítő munka előzte meg a közösségi ház munkatársai részéről az eseményt, nekik is köszönetet mondott, és örömét fejezte ki, hogy már a megnyitóra nagy számban eljöttek a vendégek, akiknek felhőtlen szórakozást kívánt.

Miskolczi Ferenc: a Péti Nyár műsorait úgy válogatták össze, hogy minden korosztályhoz, réteghez szóljanak

Fotó: Fülöp Ildikó

A tartalmas szórakozást a Péti Nyár garantálta

Az első nap délutánján a táncosok vették birtokba a színpadot, négy csoport – a Muskátli Táncegyüttes, a CseberVeder Tácműhely, az Evermore Mazsorett Egyesület és a Dance Action Sportegyesület – fellépését láthatta-hallhatta a közönség.

Az Evermore Mazsorett Egyesület is szórakoztatta a közönséget

Fotó: Fülöp Ildikó

Szombat délelőtt bográcsos ételek főzőversenyét rendezték meg, miközben a gyerekek muffint díszíthettek, majd indultak a kézműves-foglalkozások, a kalandjátékok, a kicsik a Fanyűvők játszóterén szórakozhattak, de helytörténeti totó, lovaglás és számtalan más program is várta őket a ligetben. Eközben a közösségi házban űrhajózással, csillagászattal kapcsolatos kísérőprogramok zajlottak Mesél az ég címmel az Utazó planetárium előadásain számítógépes retró játékokat, airsoft-lövészetet, készségfejlesztő élményfoglalkozásokat próbálhattak ki a fiatalok. Tíz órától településnéző kisvonat indult óránként, egészen estig.

Unatkozni a Péti Nyáron egyszerűen lehetetlen

Fotó: Fülöp Ildikó

A színpadon a Pitypang zenekar gyermekkoncertje nyitotta a műsorokat, majd a Kócos Gólyalábasok szórakoztattak, és felléptek az Országos Musical- és Operettkurzus növendékei. A humor sem maradt el, a Stand Up Comedy Humortársulattól Rekop György érkezett a rekeszizmokat megdolgoztatni. Majd a Zenével írt történelem Egyesület műsorát láthatták, a Kelet Brass Band örökzöld és modern slágereit hallhatták, végül az Irie Maffia koncertjén szórakozhattak a vendégek, a napot a Funthomas Band koncertje zárta.