Porga Gyula polgármester köszöntőjében elmondta, szép, több évtizedes hagyomány Veszprémben, hogy a pedagógusoknak megköszönik a mögöttünk hagyott esztendőben végzett munkájukat. Megköszönik azt, amit tettek ezért a városért. Kijelentette, a pandémia idején érezték meg a szülők igazán, hogy mi az, amit pedagógusainknak köszönhetünk. Akkor szembesültünk azzal, hogy mi az a munka, amivel egy pedagógusnak nap mint nap meg kell küzdenie az iskolában. Ugyanakkor a mögöttünk hagyott sikerekben is óriási szerepük van a pedagógusoknak. Az, hogy Veszprém ilyen erős közösséggé tudott válni, nem önmagától való, hanem azért is van, mert a veszprémi pedagógusok és a város közössége erős. Ám szerinte nemcsak a látványos sikerek köszönhetőek az oktatóknak, hanem a nehéz pillanatokban is segítő kezet nyújtanak, akár egy jó gondolattal.

Porga Gyula mindezek mellett megköszönte a veszprémi pedagógusok hűségét is, hiszen ma divat kidobni tárgyakat, kapcsolatokat, ám szerinte fontos a közösség megtartó ereje, amiben a hűségnek óriási jelentősége van.

A hagyományoknak megfelelően a pedagógusnapi ünnepségen adták át a Ranolder-díjat, amelyet az oktatás és a nevelés területén vagy annak segítésében Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerző személyek munkájának elismeréseként adományoz a városi közgyűlés.

Pethő Imre, Sándor Edit, Porga Gyula és Jelinkóné Hackl Hedvig a díjátadó ünnepségen

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ranolder-díjat kapott Jelinkóné Hackl Hedvig, akinek pedagógusi és vezetői pályája elválaszthatatlanul összeforr a Gyulaffy Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola történetével. Olyan jelentős képviselője ő az intézmény létének, aki meghatározza az iskola német nemzetiségi arculatát, aki aktív részese volt a hagyományok kialakításának, és aki összekötő kapocsként képes volt a nemzetiségi tagozatot helyi és tágabb nemzetiségi létbe integrálni.

Elismerést vehetett át Németh Csilla Marianna. Első diplomáját vegyészmérnökként szerezte, majd 1987-ben, Szombathelyen végzett magyar nyelv és irodalom szakon, melyet követően azonnal el is helyezkedett a Rózsa Úti Általános Iskolában, amely testületének azóta is tagja. Németh Csilla Marianna olyan pedagógus, aki odaadással, hozzáértéssel és szeretettel végzi munkáját. Szakmailag felkészült, hivatásában elkötelezett, maximálisan figyelembe veszi tanítványai életkori sajátosságait, egyéni adottságait, és megkeresi azt az utat, amellyel a legtöbb sikerélményhez juttathatja a gyerekeket. Távollétében az iskola igazgatója vette át az elismerést.