– Nehéz időket élünk. Európa ma háborúra készül. Nyugat-európai vezetők, nagy országok politikusai, vezetői egymás után nyilatkoznak arról, hogy milyen lépések szükségesek a háború folytatásához, mennyi lőszert, mennyi fegyvert kell még küldeni. Egyre többet hangzik el, hogy milyen katonákat honnan kell küldeni, és európai szintű sorozást kell bevezetni. Mi, magyarok ezt már ismerjük – mondta beszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. – Minden háború emberek döntéseinek eredményeképpen indul el, az nem a természettől vagy Istentől ránk mért csapás.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az átadáson

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Emlékeztetett, először a beszéd rohamsisakokról szólt. Aztán ágyúkról, lőszerekről, harckocsikról, harcászati repülőgépekről, melyek el is indultak, meg is érkeztek, és most már arról beszélünk, hogy mely NATO-tagállam vagy mely európai uniós tagállam fog katonákat küldeni valamilyen misszió formájában, valószínűleg Ukrajna területére.

„A magyar történelemből, a világtörténelemből tudjuk, hogy mi következik. Ezt meg kell akadályoznunk! Magyarországnak, Európának és a világnak is az az érdeke, hogy ez a folyamat ne folytatódjon, ám ehhez erőre van szükség. Erőre van szükségünk ahhoz, hogy elkerüljük ezt a katasztrófát, amit a magyar történelemben sajnos elégszer láttunk. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, és ehhez mindenképpen erőre van szükségünk" – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Úgy fogalmazott: erőre van szükségünk a választásokon, erőre van szükségünk a szavazóurnák mellett.

– A Magyar Kormány, amely eddig is a béke elkötelezettje volt, és ezek után még inkább amellett fog mindent megtenni, hogy a háborút elkerüljük, Magyarország ebből kimaradjon. Szükségünk van katonai erőre is annak érdekében, hogy önmagunkat a lehető legfüggetlenebbül másoktól meg tudjuk védeni. Magyarországnak szüksége van egy megújult és modernizált haderőre, ez a program rendületlen erővel, egy stratégia szerint halad, a tervnek megfelelően elsődlegesen a légvédelemre koncentrálva. Ez a nap nagyon fontos, mert egy olyan képességgel bővült a magyar haderő és annak légvédelme, amely a legnehezebb időkben állta ki harci körülmények között a próbát – mondta a honvédelmi miniszter.