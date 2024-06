Huszár János (1924–2017) éppen száz esztendővel ezelőtt, 1924. június 15-én, Pápán látta meg a napvilágot. Iskoláit is itt végezte, a Pápai Református Elemi Népiskolában, majd a Pápai Államilag Segélyezett Katolikus Polgári Fiúiskolában. A Pápai Állami Tanítóképző Intézetben szerezte meg jeles rendű tanítói oklevelét.

Archív kép Huszár Jánosról a pápai Várostörténeti-Honismereti Kör várkastélybeli foglalkozásán 2006. május 17-én Fotó: PVE/Kerecsényi Zoltán

A második világégés utolsó időszakában a pápai ejtőernyős ezrednél katonáskodott, két alkalommal teljesített frontszolgálatot; részt vett a komáromi páncélos ütközetben és a balatoni csatában.

Magyar–történelem szakos tanári diplomára a háborút követően a budapesti Pedagógiai Főiskolán tett szert kitűnő eredménnyel. Pedagógusi pályáját szülővárosában kezdte, a Pápai Református Kollégium általános iskolájában. Az államosítás után harminchat esztendőn át tanított egykori alma materében, a II-es Számú Általános Iskolában (korábbi nevén a Pápai Államilag Segélyezett Katolikus Polgári Fiúiskolában). Tanári működése alatt rövid ideig igazgatóhelyettesként, aztán még rövidebb ideig megbízott igazgatóként munkálkodott. (Sohasem lehetett belőle „rendes” igazgató, mert nem lépett be a pártba.)

Bő két évtizeden át előbb magyar–történelem szakos felügyelőként, majd vezető szakfelügyelőként lett közismert. A történelem szaktárgy gondozása területén országos jelentőségű ismertséget vívott ki magának. Éveken át közreműködője volt a Történelemtanítás című országos folyóirat szerkesztésének, s nem egy tankönyv összeállításának.

Mindvégig sokrétű nevelő hírében állt. A humán tárgyak mellett testneveléssel is foglalkozott, szervezett tornászcsapatokat, tornaünnepélyeket, sőt gyermekkart is. Ő volt az életre hívója a pápai Séllyei István Református Vegyeskarnak, s egész estéket betöltő színdarabok megrendezését is vállalta. De természetesen számára mindig is a legfőbb szenvedélyt a szeretett város, a helyi múlt értékeinek feltárása, őrzése és továbbadása jelentette.

Már diákként is honismerettel kapcsolatos foglalkozásokat és előadásokat tartott. Ettől fogva aztán nem volt megállása; életútja során rengeteg dolgozat, tanulmány, cikk került ki íróasztaláról. Méghozzá a legkülönfélébb, a legszínesebb helytörténeti vonatkozásokban (például: Huszár Gál élettörténete, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vitéz Bertalan Árpád, Somogyváry Gyula, Nagy László pápai kötődései, 1848/49 helyi és környékbeli hősei, Kmety György és honvédeinek csornai és ihászi küzdelmei, illetve a pápai első és második világháborús személyiségek, köztük a mártírrá lett László Miklós, valamint az ejtőernyős katonák emlékezete). Kezdeményezésére-javaslatára nevezték el egykori iskolatársáról, Nagy László Kossuth-díjas költőről a II-es Számú Általános Iskolát.