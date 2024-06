Köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter megfogalmazta, hogy a bányász fúvószenekar alapításának éve nemcsak azt jelzi, hogy a bányásztársadalom akkor jutott el az önszerveződésnek arra a szintjére, amikor a mindennapok megélhetésén túl az életkörülményei kellemesebbé tételével is tudott foglalkozni, hanem azt is, hogy az 1920-ban súlyos területi és népességveszteséget elszenvedett Magyarország akkor kezdett új erőre kapni.

Fotó: Gyarmati László

A két világháború között, az 1920-as évektől a munkásmozgalomban és a kulturális életben is olyan politikai hovatartozás nélküli, erős újjászületési folyamat indult el, amelyet aztán a második világháború akasztott meg ismét. Jól mutatta azt, hogy a munkásságban volt olyan erő, amellyel meg tudták teremteni a kulturálódási és művelődési lehetőségeiket, olvasóköröket, kulturális egyesületeket dalárdákkal, zenekarokkal. Az ipar megteremtette a maga kultúráját, a kultúra fenntartotta az ipart. Ajkán a bányák bezárása után is a bányászkultúra részeként ápolják a hagyományokat, örökítik át az értékeket. Jó látni, hogy ilyen sok fiatal van a zenekarban. Az elmúlt években sorra zártak be a bányák, de az ahhoz kötődő kultúra tovább él.

Schwartz Béla, Ajka polgármestere gratulált az évfordulóhoz, majd hozzátette, hogy Ajkát a bányászat tette naggyá, a ma már az országhatáron túl is ismert zenekar is az iparághoz kötődik. A polgármester elmondta, a hat karnagy közül négyet személyesen ismert, s a jelenlegi és régebbi tagok közül is sokan ismerősei. Ma már a zenekar nélkül el sem tudnánk képzelni az életünket, majd sok boldogságot és jó egészséget kívánt mindenkinek.

Vajai Péter, az Ajka-csingervölgyi Zeneegylet elnöke elmondta, hogy száz év a történelemben nem nagy idő, de egy zenekar életében maga a történelem. A világ azóta sokszor változott meg körülöttünk, generációk követték egymást, de a zenekar fennmaradt, mert sokan gondolják ugyanazt, mint elődeink, hogy együtt zenélni nagy élmény, amit jó megosztani másokkal. Hálásak mindenkinek, aki az alapítás óta támogatta őket.