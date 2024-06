20240627.Veszprém. A képen Gelencsér András, a Pannpon Egyetem rektora. Fotó: Nagy Lajos. NL. Veszprém Megyei Napló.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az oktatósági kiválóságot tekintve a Pannon Egyetem rendszeresen az élmezőnyben van az intézmények hazai rangsoraiban, nemzetközi rangsorokban is szerepel. Azt szokta mondani, ott van a világ legjobb öt százalékában.

– Az egyetem korábban is jól szerepelt a hazai felsőoktatási intézmények között. Számunkra elsősorban a nemzetközi rangsorok az érdekesek, azokon belül is a magyar intézményekhez hasonlítjuk magunkat; fontos, hogy ilyen rangsorokban jegyezzenek bennünket. Történt változás, hiszen a Georgikon kar elvesztésével maga az intézmény is megváltozott, de az első tizenegy között ott vagyunk a legjobb hazai intézményekkel együtt. Erre büszkék vagyunk.

– Hány hallgatója van az egyetemnek, milyen új szakokat, programokat, eseményeket emelne ki?

– Hatezer körüli a hallgatói létszám, az is eredmény, hogy ezt sikerült nagyságrendileg megőrizni. Ezt előrelépésként értékelem, hiszen az érettségiző fiatalok száma csökken, és a fővárosi intézmények vonzereje körükben növekszik. A külföldi hallgatók létszáma növekedett, jelenlétük már érzékelhető a városban. Kiemelem a humántudományi kar megújulását, ahol új szakokat – óvodapedagógus, tanító, pszichológus – sikerült indítanunk és minőségben meghonosítanunk, ezek már az első évben is jelentős érdeklődést váltottak ki. A többi karon is nagyon rugalmasan tudunk olyan képzési formákat kínálni, amelyek az új kihívásokra, igényekre reflektálnak. Megemlítem az adattudomány szakot, mely napjaink egyik ígéretes fejlődési irányához, a digitalizációhoz kapcsolódik. Az EKF keretében tavaly augusztusban rendeztük meg a nemzetközi Solar Boat Challenge-et, a napelemmel hajtott hajók világkupafutamát, elsőként a kelet-közép európai régióban. Rendkívül látványos, sikeres, sokak figyelmét kiváltó közösségteremtő esemény volt. Büszkék vagyunk, hogy ezen a futamon megelőztük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapatát, pedig nekik tíz év előnyük volt a versenyzésben. A programot szeretnénk állandó rendezvénnyé tenni, benne az egyetem szerepét erősíteni. Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat kidolgozásában, a programok megvalósításában számos egyetemi polgár vett részt, nagy kihívás, élmény volt ez számukra. Az EKF-év sokat tett hozzá a város, a régió és az egyetem ismertségéhez.