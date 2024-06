Eredetileg az est házigazdája nemcsak az énekesnőt, hanem Ekanem Bálintot, a The Biebers énekesét is várta egy kis sztorizgatásra, ám Bálint autója Budapestről a rendezvényre tartva lerobbant az autópályán, így csak videóüzenetben tudta köszönteni a nézőket.

Fotó: Haraszti Gábor

Végvári Eszter zenei tanulmányait hatéves korában a pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában kezdte. Mellette a Bartók Béla Zeneiskolában hét évig zongorázni tanult. A Gór-Nagy Mária Színitanoda elvégzése után a Budapesti Operettszínházba szerződött, amelynek két évig volt a tagja. Mellette folyamatosan dolgozott a Musical Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, illetve a Madách Színházban. Gyakran szinkronizál és kreatív munkatársként dolgozik különböző rádiók vokális szignálparkjainak elkészítésében. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy a 2009-es Csillag születik című tehetségkutatóban egyetlen női énekesként bejutott a legjobb 12 versenyző közé.

– Nem tudok olyan gyakran jönni Pápára, ahányszor szeretnék, ezért is örültem a felkérésnek – mondta az énekes. – Legutóbb a Cotton Club Singers-szel adtunk itt koncertet, de annak is már legalább tíz éve. Mindig szívesen látogatok haza, a rokonaim itt élnek. Jelenleg Hamburg jelenti számomra az otthont, de sokat vagyok úton, több nemzetközi produkcióban is szerepelek, nem csinálok mást, amit szeretek, énekelek és színházban játszom. Az egyik legfontosabb darab az életemben a Die Nacht der Musicals – musicalshow címet viselő gála volt, amivel közel tíz évig léptem fel Németországban, Ausztriában és Svájcban, úgy gondolom, ez a darab alapozta meg a németországi karrieremet – fogalmazott.

Végvári Eszter mesélt arról is, hogy a tenisz a mai napig nagy szerelem számára, nemcsak játszik, hanem már oktat is, hiszen edzői képesítést szerzett. A meghívott vendég a beszélgetés végén természetesen mikrofont is ragadott, többször is visszatapsolták a színpadra.